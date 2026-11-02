Lương hưu tháng 11.2026 về tài khoản hôm nay: 21 tỉnh nào nhận sớm?

21 tỉnh, thành phố đồng loạt chuyển khoản trong ngày 2.11.2026

Do ngày 01.11.2026 rơi vào Chủ nhật (ngày nghỉ cuối tuần), lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11.2026 được lùi sang ngày làm việc đầu tiên của tháng là thứ Hai, ngày 02.11.2026.

Theo quy định tại Công văn 1343/BHXH-TCKT và Quyết định 313/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chuyển khoản qua tài khoản cá nhân được chia làm hai đợt nhằm tránh tình trạng quá tải hệ thống.

Lương hưu tháng 11 bắt đầu chi trả từ hôm nay 02.11 tại 21 tỉnh (Ảnh minh hoạ AI)

Trong đợt một diễn ra ngay hôm nay 02.11.2026, có 21 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả qua tài khoản gồm: TP.HCM, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai và An Giang.

Đợt hai sẽ diễn ra vào ngày mai 03.11.2026 (ngày làm việc thứ hai của tháng) tại 13 địa phương còn lại gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Lịch nhận tiền mặt và lưu ý quan trọng cho người hưởng

Đối với những người hưởng nhận lương hưu bằng tiền mặt, cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp cùng hệ thống Bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm giao dịch từ ngày 02.11.2026 đến ngày 10.11.2026 trong giờ hành chính. Riêng tại một số địa phương lớn như Hà Nội, lịch chi trả tiền mặt sẽ bắt đầu sau ngày 05.11.2026 tùy theo thông báo cụ thể tại từng điểm nhận.

Bên cạnh hai hình thức truyền thống, người dân có thể nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VNeID theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 28.09.2026 trên tinh thần tự nguyện). Cơ quan chức năng cũng đặc biệt lưu ý người dân cần theo dõi sát thông báo tại địa phương và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn tự xưng nào để tránh bị lừa đảo.