Lương hơn 60 triệu đồng mỗi tháng, banker tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho ngân hàng?

Thu nhập của nhân viên ngân hàng luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm, bởi đây là một trong những ngành có mặt bằng đãi ngộ được đánh giá cao trên thị trường lao động.

Đằng sau những con số về lương, thưởng là khoản chi phí nhân sự lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, đồng thời cũng cho thấy chính sách đãi ngộ và cách phân bổ nguồn lực của từng nhà băng.

THU NHẬP BÌNH QUÂN LÊN ĐẾN 65,6 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Theo thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ của 27 ngân hàng, tổng chi phí nhân viên trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 93.444 tỷ đồng, tăng 9,3% so với mức 85.516 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính theo số lượng nhân viên tại thời điểm cuối kỳ, chi phí bình quân mỗi tháng đạt khoảng 41,7 triệu đồng/người, tăng 10,8% so với mức 37,6 triệu đồng của cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, Vietcombank vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với mức chi bình quân 65,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 30,3% so với mức 50,4 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng dành 13.231 tỷ đồng cho chi phí nhân viên, tăng gần 29%. Số lượng nhân viên tại cuối tháng 9 đạt 22.401 người, thấp hơn mức 22.654 người vào cuối năm 2025.

TPBank đứng thứ hai với mức chi bình quân 55,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tổng chi phí nhân viên của ngân hàng đạt 3.808 tỷ đồng, trong khi số lượng lao động tại cuối quý 3 là 7.665 người.

Đáng chú ý, trong quý 1/2026, TPBank từng dẫn đầu bảng xếp hạng với mức chi bình quân hơn 68 triệu đồng/người/tháng, song vị trí này đã chuyển sang Vietcombank khi xét trên số liệu lũy kế 9 tháng.

Xếp thứ ba là VietinBank với mức chi bình quân 49,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Tổng chi phí nhân viên của ngân hàng đạt 10.936 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Techcombank đứng thứ tư với 47,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,9%, còn BIDV xếp thứ năm với 45 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,4%.

Như vậy, cả ba ngân hàng thương mại có vốn nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đều góp mặt trong nhóm 5 nhà băng có mức chi phí bình quân cho nhân viên cao nhất. Đây cũng là nhóm có quy mô hoạt động và mạng lưới nhân sự lớn trên thị trường.

Ở nhóm tiếp theo, SHB ghi nhận mức chi bình quân 44,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,5%; Sacombank đạt 43,4 triệu đồng, tăng 6,3%. NCB cũng nằm trong nhóm có mức chi cao với 43,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 23,9%.

Trong khi đó, ACB và MB lần lượt đạt 43,1 triệu đồng và 42,8 triệu đồng/người/tháng. VIB ghi nhận mức chi 37,7 triệu đồng/người/tháng, LPBank đạt 35,5 triệu đồng, còn ABBank đạt 35,1 triệu đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Trong nhóm có mức chi từ 30 triệu đồng đến dưới 35 triệu đồng/người/tháng, SeABank và BVBank cùng đạt khoảng 34,1 triệu đồng; HDBank đạt 32,7 triệu đồng, VPBank đạt 32,4 triệu đồng và Bac A Bank đạt 32 triệu đồng. MSB ghi nhận 31,6 triệu đồng/người/tháng, Nam A Bank đạt 29,8 triệu đồng, còn VietABank đạt 28,5 triệu đồng.

Nhóm có mức chi bình quân dưới 30 triệu đồng/người/tháng còn có PGBank, VietBank, KienlongBank, Eximbank, Saigonbank và OCB. Trong đó, OCB có mức thấp nhất trong nhóm khảo sát, đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng.

Xét về tốc độ tăng, Vietcombank là ngân hàng có mức tăng chi phí bình quân cao nhất, đạt 30,3%. Theo sau là LPBank với 29,9%, BVBank tăng 27,2% và TPBank tăng 24%. Một số nhà băng khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể như NCB tăng 23,9%, MB tăng 19,8%, ABBank tăng 18,5%, VietABank tăng 18,2% và Nam A Bank tăng 16,7%.

Ở chiều ngược lại, KienlongBank, Eximbank, VPBank, SeABank, HDBank và VIB ghi nhận chi phí bình quân thấp hơn cùng kỳ. Trong đó, KienlongBank giảm 20,9%, từ 33 triệu đồng xuống còn 26,1 triệu đồng/người/tháng; Eximbank giảm 8,8% và VPBank giảm 7,6%.

Một điểm đáng chú ý là tổng số nhân viên tại 27 ngân hàng khảo sát đạt 249.245 người vào cuối kỳ, thấp hơn mức 252.664 người tại mốc so sánh năm trước. Trong khi quy mô nhân sự giảm, tổng chi phí nhân viên vẫn tăng hơn 9%, cho thấy nguồn chi dành cho người lao động tiếp tục được mở rộng.

BẤT NGỜ “KHẢ NĂNG KIẾM TIỀN” CỦA BANKER

Chi phí nhân sự tăng không đồng nghĩa các ngân hàng có hiệu quả sử dụng lao động giống nhau. Khi đặt khoản chi dành cho nhân viên bên cạnh lợi nhuận trước thuế đạt được trong cùng kỳ, bức tranh giữa các nhà băng lại có những khác biệt đáng kể. Có ngân hàng chi bình quân cao cho người lao động nhưng chưa chắc dẫn đầu về lợi nhuận tính trên mỗi nhân viên.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ của 27 ngân hàng, hiệu suất lao động được tính bằng lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng chia cho số lượng nhân viên tại thời điểm cuối kỳ, sau đó quy đổi bình quân theo tháng. Đây là chỉ tiêu tham khảo về quy mô lợi nhuận tính trên mỗi lao động, không đồng nghĩa với số lợi nhuận do từng nhân viên trực tiếp tạo ra.

SHB đứng đầu bảng xếp hạng với mức lợi nhuận bình quân khoảng 230 triệu đồng/người/tháng, tương đương hơn 2,07 tỷ đồng mỗi nhân viên trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng đạt 13.994 tỷ đồng, trong khi số lượng nhân viên tại cuối tháng 9 là 6.759 người. So với mức tham chiếu khoảng 211 triệu đồng/người/tháng của năm trước, hiệu suất tại SHB tăng gần 9%.

Techcombank xếp thứ hai với mức lợi nhuận bình quân khoảng 218 triệu đồng/người/tháng. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng đạt 23.386 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, tăng 29% so với cùng kỳ, với quy mô nhân sự 11.907 người.

So với mức tham chiếu gần 176 triệu đồng/người/tháng của năm 2025, hiệu suất tại Techcombank tăng khoảng 24%. Tính chung 9 tháng, bình quân mỗi nhân viên tạo ra gần 1,96 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Vietcombank đứng thứ ba với hiệu suất khoảng 181 triệu đồng/người/tháng, tương đương hơn 1,62 tỷ đồng trong 9 tháng. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 36.431 tỷ đồng và có 22.401 nhân viên tại cuối quý 3.

Đáng chú ý, MB - ngân hàng từng dẫn đầu bảng xếp hạng hiệu suất lao động trong 6 tháng đầu năm, lùi xuống vị trí thứ tư khi tính lũy kế 9 tháng. Với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 29.668 tỷ đồng và 18.608 nhân viên, hiệu suất lao động tại MB đạt khoảng 177 triệu đồng/người/tháng, tăng 27,3% so với mức tham chiếu năm trước.

VietinBank đứng thứ năm với lợi nhuận bình quân gần 174 triệu đồng/người/tháng, tương đương 1,56 tỷ đồng trong 9 tháng. Đây là ngân hàng có mức cải thiện đáng chú ý trong nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, với hiệu suất tăng khoảng 40,6%.

Các vị trí tiếp theo thuộc về HDBank với khoảng 160 triệu đồng/người/tháng, VPBank đạt 142,5 triệu đồng và ACB đạt 137 triệu đồng. ABBank và LPBank khép lại nhóm 10 ngân hàng dẫn đầu, với mức lợi nhuận bình quân lần lượt khoảng 131,6 triệu đồng và 125,5 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, có 10 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế bình quân trên 125 triệu đồng/người/tháng, tương đương hơn 1 tỷ đồng mỗi nhân viên trong 9 tháng đầu năm.

Bên cạnh nhóm dẫn đầu về quy mô lợi nhuận bình quân, một số ngân hàng quy mô vừa và nhỏ ghi nhận tốc độ cải thiện hiệu suất đáng chú ý. NCB là trường hợp nổi bật khi lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 1.582 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 650 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Với 2.215 nhân viên tại cuối tháng 9, lợi nhuận bình quân của ngân hàng đạt khoảng 79,4 triệu đồng/người/tháng.

So với mức tham chiếu khoảng 31,2 triệu đồng/người/tháng của năm trước, hiệu suất tại NCB tăng khoảng 155%. Tuy nhiên, mức tăng cao một phần đến từ nền lợi nhuận thấp của cùng kỳ năm 2025.

BVBank cũng ghi nhận mức cải thiện đáng kể khi hiệu suất tăng gần 87%, lên khoảng 31,3 triệu đồng/người/tháng. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng đạt 822 tỷ đồng, so với mức 435 tỷ đồng cùng kỳ.

ABBank tiếp tục nằm trong nhóm có tốc độ cải thiện cao với mức tăng khoảng 74%, đưa hiệu suất lên 131,6 triệu đồng/người/tháng. Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 4.301 tỷ đồng, tăng 86,9% so với cùng kỳ.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận hiệu suất tăng đáng kể như VietBank tăng gần 50%, VPBank tăng 31,9%, BIDV tăng khoảng 27,7% và TPBank tăng 24,5%. Ở nhóm tiếp theo, PGBank tăng khoảng 23,1%, OCB tăng 22%, Nam A Bank tăng 20,9% và KienlongBank tăng 20,6% so với mức tham chiếu năm trước.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận hiệu suất thấp hơn mức tham chiếu, chủ yếu trong bối cảnh lợi nhuận trước thuế suy giảm. SeABank đạt khoảng 83 triệu đồng/người/tháng, giảm 39%; Eximbank đạt khoảng 17,1 triệu đồng, giảm 55%, trong khi Saigonbank ghi nhận gần 4,8 triệu đồng/người/tháng, giảm khoảng 75%.

Tại Sacombank, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 9 tháng đạt 5.684 tỷ đồng. Với quy mô nhân sự 13.078 người tại thời điểm báo cáo, hiệu suất lao động đạt khoảng 48,3 triệu đồng/người/tháng.

Xét chung 27 ngân hàng, tổng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 288.320 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số nhân viên tại cuối tháng 9/2026 là 249.245 người, đưa lợi nhuận trước thuế bình quân của nhóm lên khoảng 128,5 triệu đồng/người/tháng, tương đương gần 1,16 tỷ đồng mỗi nhân viên trong 9 tháng.

Dù vậy, chỉ tiêu lợi nhuận bình quân trên mỗi nhân viên cần được nhìn nhận trong mối tương quan với quy mô và đặc thù hoạt động của từng ngân hàng. Kết quả có thể chịu ảnh hưởng từ cơ cấu kinh doanh, chi phí dự phòng cũng như biến động nhân sự, do đó không phản ánh trực tiếp năng suất của từng cá nhân hay thu nhập thực nhận của người lao động.