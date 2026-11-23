Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP. Huế phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: N.Hiếu

Chiều 23.11, UBND TP. Huế tổ chức tọa đàm khoa học về “Xác định đối tượng lượng giá tổng giá trị kinh tế (TEV) của Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế” (phạm vi và giá trị). Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và quản lý di sản văn hóa.

Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 1993, với những giá trị nổi bật về kiến trúc, quy hoạch đô thị, cảnh quan, lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội.

Bên cạnh hệ thống thành quách, cung điện, lăng tẩm và di tích lịch sử, Huế còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu gắn với không gian văn hóa và cộng đồng địa phương.

Việc lượng hóa di sản không chỉ nhằm xác định những giá trị có thể đo lường bằng phương pháp kinh tế, mà còn nhận diện các lợi ích về văn hóa, xã hội, môi trường mà di sản mang lại cho cộng đồng, địa phương, quốc gia và các thế hệ tương lai.

Đại diện nhóm chuyên gia tư vấn nghiên cứu đề án, PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục, cho biết: Việc lượng giá được tiếp cận trên cơ sở hai nội hàm chính là hệ thống tài sản di sản và dòng dịch vụ di sản; đề xuất lượng giá 44 đối tượng, phân bổ theo 4 nhóm tài sản.

Nhóm tài sản tự nhiên gồm 4 đối tượng, tập trung vào cảnh quan bao chứa và cảnh quan nội khu Kinh thành cổ, hệ thống thủy văn và giá trị quy hoạch tổng thể.

Nhóm tài sản văn hóa gồm 21 đối tượng, liên quan đến hệ thống thành quách, cung điện, lăng tẩm, các công trình di tích, khảo cổ học, cổ vật, Nhã nhạc, thơ văn trên kiến trúc cung đình và các di sản văn hóa đặc sắc khác.

Nhóm tài sản định cư gồm 10 đối tượng, tập trung vào hệ thống nhà vườn, phố cổ, làng cổ, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và các giá trị văn hóa gắn với cộng đồng cư dân.

Nhóm tài sản kinh tế gồm 9 đối tượng, hướng đến lượng hóa các giá trị lan tỏa kinh tế, du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, thương hiệu di sản, ngoại giao văn hóa và đóng góp của di sản đối với phát triển đô thị di sản.

Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành cho rằng lượng hóa di sản sẽ góp phần để Huế vừa bảo tồn và phát triển bền vững. Ảnh: S.Thùy

Theo Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành, lần đầu tiên vấn đề văn hóa và kinh tế di sản đã được quy định tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và thể hiện trong Nghị định số 282/2026/NĐ-CP của Chính phủ; chuyển từ tư duy “bảo tồn di sản” thuần túy sang “biến di sản thành tài sản”, phát triển và kinh tế hóa di sản trên nền tảng tuân thủ các nguyên tắc bảo tồn di sản.

Việc lượng hóa nhằm cung cấp cơ sở nhìn nhận, số liệu tham khảo để quản lý và làm rõ hơn giá trị kinh tế của di sản văn hóa, di sản thế giới nhưng không làm thay đổi hay tác động trực tiếp đến các nguyên tắc bảo tồn, quy định pháp luật hiện hành.

Ông Trần Đình Thành cho rằng: Khi giá trị di sản được định giá đúng mức trên cơ sở thị trường và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư, tổ chức định giá trong và ngoài nước, Huế có thể huy động nguồn lực tài chính, xã hội lớn để tái đầu tư ngược lại cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Tại buổi tọa đàm, nhiều chuyên gia cũng gợi mở và đề xuất nhiều nội dung liên quan đến xác định phạm vi, đối tượng để lượng hóa. TS. Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế (nguyên Giám đốc Sở VHTT) góp ý về việc mở rộng phạm vi và đối tượng định lượng TEV di sản Cố đô Huế.

Cụ thể, ngoài hồ sơ năm 1991 đăng ký UNESCO, cần kế thừa hai quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt (vào năm 1996 và năm 2010) về quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế. Không nên chỉ điều tra, đánh giá giá trị trên các công trình hiện có, cần mở rộng phạm vi bao quát chung để có cái nhìn và đánh giá chính xác hơn, tránh tình trạng chỉ lấy được phần lõi mà bỏ sót các phần bao quanh liên quan.

Chương trình tọa đàm được tổ chức tại Nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại Nội Huế. Ảnh: S.Thùy

Ông Phan Tiến Dũng cho biết, tại thời điểm lập hồ sơ Quần thể Di tích Cố đô Huế năm 1991, dù các quy mô công trình chưa nhiều như bây giờ nhưng giá trị kinh tế tạm tính là khoảng 7 tỉ USD, đến nay cũng phải 400 đến 500 tỉ USD.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở VHTT thẳng thắn bày tỏ không đồng tình với cách chia 4 hệ thống tài sản theo dự thảo của nhóm nghiên cứu đề án. Ông cho rằng việc chia thành 4 hệ thống (tài sản tự nhiên, tài sản văn hóa, tài sản định cư, tài sản kinh tế) chưa hợp lý vì dễ trùng lặp, khó phân định.

Thay vào đó, ông Nguyễn Xuân Hoa đề xuất phân chia lại theo 4 nhóm hệ thống: tài sản di sản vật thể của Huế; tài sản di sản phi vật thể; tài sản di sản tư liệu; tài sản di sản cảnh quan, danh thắng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cũng góp ý cần mở rộng các khía cạnh lượng hóa giá trị kinh tế, không chỉ lượng hóa trên từng di tích/di sản hay chỉ tính giá trị tài sản thành con số mà cần lượng hóa toàn diện các khía cạnh như: Giá trị sử dụng trực tiếp, giá trị sử dụng gián tiếp, giá trị lan tỏa của di sản, giá trị phi sử dụng của di sản.

Du khách tham quan khu di sản Huế. Ảnh: S.Thùy

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP. Huế cho rằng việc lượng hóa giá trị di sản là cần thiết đối với Huế - nơi Quần thể di tích Cố đô tạo nên bản sắc riêng và là nguồn lực cho phát triển. Việc nghiên cứu đề án cần phản ánh được đóng góp của di sản đối với tăng trưởng kinh tế cũng như các giá trị văn hóa khó đo đếm.

Về đối tượng lượng giá, Chủ tịch UBND TP. Huế đề nghị nhóm tư vấn nghiên cứu thêm cách phân nhóm theo di sản vật thể, di sản phi vật thể, di sản tư liệu và di sản cảnh quan. Trong từng nhóm có thể xác định các hợp phần cụ thể để thuận lợi cho việc nhận diện và tổ chức thực hiện.

Ông Lê Trí Thanh giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án xác định phạm vi nghiên cứu để báo cáo UBND TP. Huế vào cuối tháng 11 tới. TP. Huế sẽ tiếp tục tham vấn để xác định phạm vi phù hợp, bảo đảm phát huy giá trị di sản và tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh cũng đề nghị nhóm tư vấn làm rõ kết quả lượng giá sẽ được sử dụng vào việc gì, khai thác ra sao và mang lại lợi ích gì cho TP. Huế. Giá trị di sản có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào cách bảo tồn, khai thác và phát huy trong quá trình phát triển. Do đó, Đề án cần đề xuất lộ trình, khuyến nghị và cách tổ chức thực hiện để gìn giữ và gia tăng giá trị di sản qua từng giai đoạn.

Lãnh đạo TP. Huế đề nghị có kế hoạch tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo để tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các ngành liên quan, nhằm bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn, phấn đấu hoàn thành đề án vào cuối năm 2027.