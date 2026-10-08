Lượng hoá chỉ tiêu, siết chặt trách nhiệm, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 34/2026/QH16 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Ngày 5/10/2026, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đã ký ban hành Kế hoạch số 178/KH-VKSTC triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Kế hoạch gồm phần chính và 2 phụ lục (Phụ lục I là hệ thống 20 chỉ tiêu công tác; Phụ lục II là bảng phân công 58 nhiệm vụ cụ thể, mỗi nhiệm vụ có đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm và thời hạn hoàn thành).

Quang cảnh Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Để bảo đảm tiến độ trong khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng cuối năm 2026, toàn ngành Kiểm sát nhân dân phải hoàn tất khối lượng công việc lớn: Quán triệt sâu rộng ở cả 3 cấp Kiểm sát về nội dung của Nghị quyết, chuyển các chỉ tiêu của Quốc hội thành chỉ tiêu của ngành, rà soát văn bản, sửa đổi hệ thống chỉ tiêu, số liệu thống kê và sẵn sàng về con người, dữ liệu, nguồn lực. Kế hoạch đã đặt ra mức phấn đấu cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao ở nhiều nội dung, giao rõ một đầu mối chủ trì cho từng nhiệm vụ và xây dựng hệ thống theo dõi bằng dữ liệu số, ngành Kiểm sát nhân dân bước vào chặng chuẩn bị ngay từ đầu cho việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo “Đặt tỷ lệ cao hơn” ở những chỉ tiêu cốt lõi

Với ngành Kiểm sát nhân dân, việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu của Quốc hội vừa là cơ sở để cử tri và đại biểu dân cử giám sát, vừa là thước đo cụ thể để đánh giá chất lượng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực hiện khoản 1 Điều 7 của Nghị quyết, VKSND tối cao xây dựng Kế hoạch đáp ứng việc cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó lượng hóa tối đa và giao chỉ tiêu với yêu cầu cao hơn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phấn đấu hằng năm của cả ngành Kiểm sát nhân dân; đặt ra 4 yêu cầu cốt lõi:

Thứ nhất, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành. Các chỉ tiêu Quốc hội giao được cụ thể hóa theo hướng lượng hóa tối đa, đồng thời giao chỉ tiêu cao hơn ở những nội dung có đủ điều kiện, để hoàn thành và vượt chỉ tiêu ngay từ năm đầu Nghị quyết có hiệu lực.

Thứ hai, xác định rõ nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm và thời hạn đối với từng nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính trước Viện trưởng VKSND tối cao. Các đơn vị phối hợp phải cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu đúng tiến độ, với yêu cầu không đùn đẩy, không bỏ sót, không chồng chéo.

Thứ ba, gắn việc thực hiện Nghị quyết với yêu cầu cải cách tư pháp, hiện đại hóa hoạt động của VKSND và vận hành ổn định mô hình VKSND ba cấp. Các điều kiện về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, cơ sở vật chất, kinh phí và chuyển đổi số phải được bảo đảm đồng bộ.

Thứ tư, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và trách nhiệm giải trình. Số liệu phục vụ báo cáo Quốc hội được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hằng năm. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của số liệu mình cung cấp, đồng thời kịp thời nhận diện chỉ tiêu có nguy cơ không hoàn thành để tìm nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục.

Điểm đáng chú ý nhất của Kế hoạch là tinh thần không dừng ở mức Quốc hội yêu cầu. Trọng tâm là 11 chỉ tiêu về công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết. Với mỗi chỉ tiêu, Phụ lục I nêu rõ mức phấn đấu của ngành, đơn vị chủ trì theo dõi, đơn vị phối hợp và cấp thực hiện. Ở nhóm chỉ tiêu về chất lượng truy tố và kháng nghị, ngành đặt mức cao hơn Quốc hội. Mức chênh ở các chỉ tiêu này đòi hỏi từng hồ sơ phải được nghiên cứu kỹ, từng quyết định phải có căn cứ chắc chắn. Mỗi kháng nghị, kiến nghị đều phải đứng vững trước Tòa án và trước cơ quan hữu quan. Kế hoạch yêu cầu số lượng và tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát ngang cấp phải tăng hằng năm, năm sau cao hơn năm trước, nhưng chất lượng vẫn là điều kiện tiên quyết.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại diện lãnh đạo các cơ quan chứng kiến đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao ký Quy chế phối hợp.

Ở nhóm chỉ tiêu về bảo vệ quyền con người, Kế hoạch đặt ra những yêu cầu rất cụ thể: Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát ngay từ khi tiếp nhận và đều có yêu cầu xác minh của Viện kiểm sát; vụ án hình sự được đề ra yêu cầu điều tra ngay sau khi khởi tố; quyết định phê chuẩn biện pháp ngăn chặn có căn cứ, đúng pháp luật. Không để xảy ra trường hợp phê chuẩn rồi phải hủy bỏ vì không có căn cứ; quyết định truy tố được ban hành đúng thời hạn và vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được giải quyết đúng tiến độ; không để xảy ra việc trả hồ sơ điều tra bổ sung không đúng quy định; không để xảy ra bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Mọi trường hợp đình chỉ do không phạm tội hoặc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội đều phải được phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và báo cáo về VKSND tối cao.

Ngoài 11 chỉ tiêu trực tiếp, VKSND các cấp còn có trách nhiệm góp phần thực hiện nhiều mục tiêu của Điều 2, Điều 4 và Điều 5 Nghị quyết. Kế hoạch xác định 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trải khắp các mặt công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, gồm:

Quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết; nâng cao chất lượng công tố và kiểm sát điều tra, truy tố; chống lạm dụng bắt, tạm giữ, tạm giam; phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; nâng cao chất lượng tranh tụng, kháng nghị, kiến nghị; tăng cường kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; chú trọng nhiệm vụ khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15; giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;

Kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự, hành chính; kiến nghị phòng ngừa; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước; xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự; chuyển đổi số, xây dựng Viện kiểm sát điện tử; bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí; thực hiện nghiêm chế độ thống kê, thông tin, báo cáo phục vụ giám sát của Quốc hội.

Một trong những điểm nhấn của Kế hoạch là yêu cầu chuyển đổi số sâu hơn trong cách quản lý, theo dõi và báo cáo. Ngành sẽ hoàn thiện, mở rộng các nền tảng quản lý án hình sự, án dân sự và các hệ thống quản lý nghiệp vụ, quản trị nội bộ. Các chỉ tiêu, số liệu sẽ được chuyển hóa thành chức năng tự động tổng hợp, đối chiếu, so sánh định kỳ hằng tháng.

Hệ thống sẽ có cơ chế cảnh báo với vụ án, vụ việc, đơn thư sắp hết thời hạn giải quyết, để từng bước chấm dứt việc tổng hợp số liệu thủ công. Ngành cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và bảng theo dõi trực tuyến tiến độ thực hiện báo cáo theo thời gian thực. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ phân tích dữ liệu sẽ hỗ trợ tổng hợp, đối soát và phân tích số liệu, phục vụ đánh giá tình hình tội phạm, kết quả công tác và việc thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ.

Kế hoạch đồng thời yêu cầu tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với Tòa án, Cơ quan điều tra và các cơ quan liên quan, với điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, bí mật nhà nước và bí mật công tác.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, UVTW Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trình bày tóm tắt Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường, ý kiến Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) (BLTTHS) tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (tháng 8/2026).

Gắn việc thực hiện chỉ tiêu với KPI, kỷ cương công vụ và trách nhiệm người đứng đầu

Ở VKSND tối cao, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm cao nhất và xuyên suốt về lĩnh vực được giao theo dõi, quản lý trong toàn ngành. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ và kết quả cuối cùng. Đơn vị phối hợp phải cử đầu mối, cung cấp thông tin, số liệu và trả lời bằng văn bản trong thời hạn đơn vị chủ trì đề nghị.

Ở địa phương, VKSND cấp tỉnh và VKSND khu vực phải xây dựng kế hoạch triển khai chậm nhất trong tháng 12/2026. Chỉ tiêu được giao cụ thể đến từng phòng nghiệp vụ, từng VKSND khu vực trực thuộc và từng Kiểm sát viên, với nguyên tắc không thấp hơn chỉ tiêu của ngành. VKSND cấp tỉnh còn có trách nhiệm tham mưu cấp ủy địa phương và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

VKSND khu vực, nơi trực tiếp giải quyết khối lượng lớn nguồn tin về tội phạm và vụ án, phải bảo đảm việc phê chuẩn biện pháp ngăn chặn và truy tố có căn cứ, đúng thời hạn, đúng người, đúng tội. Viện kiểm sát quân sự trung ương chỉ đạo Viện kiểm sát quân sự các cấp cụ thể hóa và thực hiện các chỉ tiêu trong phạm vi thẩm quyền.

Một trong những nội dung tạo sức mạnh cho toàn bộ Kế hoạch là việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phân loại cán bộ, công chức trên cơ sở tiêu chí đánh giá công việc KPI. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết số 34/2026/QH16 sẽ gắn với công tác thi đua, khen thưởng, quy hoạch và bổ nhiệm. Chỉ tiêu công tác không còn là con số trong các báo cáo định kỳ, mà gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Về theo dõi, đôn đốc thực hiện, Viện trưởng VKSND tối cao giao Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tham mưu tổng hợp) là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chủ trì xây dựng báo cáo công tác hằng năm của Viện trưởng VKSND tối cao trình Quốc hội và tài liệu phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội; công tác thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các Ủy ban liên quan của Quốc hội; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao kết quả thực hiện.

Dowload Kế hoạch số 178/KH-VKSTC: ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nq34.pdf