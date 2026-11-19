Mới đây, câu chuyện đời thường của Lương Gia Huy bất ngờ thu hút sự chú ý khi những chia sẻ của nam diễn viên về cuộc sống gia đình được lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, tài tử Hong Kong từng chủ động giảm bớt công việc để có thêm thời gian chăm sóc hai con gái, đưa đón các con đi học và bù đắp khoảng thời gian thường xuyên vắng nhà vì lịch trình đóng phim bận rộn.

Tuy nhiên, phản ứng của hai con gái lại khiến nam diễn viên không khỏi bật cười. Thay vì vui mừng khi có bố ở nhà nhiều hơn, các con từng hỏi liệu anh có phải đã hết nổi tiếng hay không, đồng thời khuyên bố nhanh chóng trở lại phim trường. Lương Gia Huy còn hài hước kể rằng các con cảm thấy không thoải mái khi anh ở nhà quá lâu, thậm chí nói rằng mẹ cũng sẽ không vui nếu bố cứ ở nhà.

Lương Gia Huy chia sẻ câu chuyện hài hước về cuộc sống gia đình.

Nam diễn viên tự nhận bản thân đôi khi khá khó tính trong sinh hoạt. Anh có thói quen để ý những chi tiết nhỏ, từ việc giữ gìn nhà cửa đến những chuyện vụn vặt thường ngày. Chính điều này khiến cuộc sống gia đình đôi lúc trở nên náo nhiệt. Lương Gia Huy tự trào rằng khi anh ở nhà, mọi thứ dễ trở nên rối ren, còn bản thân lại bị ba người phụ nữ trong gia đình xem là người phiền phức.

Câu chuyện càng khiến khán giả thích thú khi đặt cạnh hình ảnh một Lương Gia Huy đầy uy lực trên màn ảnh. Nam diễn viên từng đảm nhận nhiều vai diễn có tính cách phức tạp, từ những nhân vật quyền lực đến các hình tượng gai góc, đòi hỏi chiều sâu diễn xuất. Thế nhưng, khi trở về với vai trò người chồng, người cha, anh lại sẵn sàng trở thành nhân vật thường xuyên bị vợ con trêu chọc.

Đằng sau những lời kể hài hước ấy là quan niệm sống khá giản dị của tài tử. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Lương Gia Huy từng chia sẻ rằng danh tiếng và những danh hiệu như Ảnh đế hay diễn viên xuất sắc đều là sự công nhận từ bên ngoài. Điều khiến anh cảm thấy tự hào hơn cả là khả năng chăm lo cho gia đình, mang lại cuộc sống đủ đầy và giữ cho tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười.

Trước đó, tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 39 diễn ra ngày 10/11, Lương Gia Huy đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Bắt Phong Tróc Ảnh. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên nhận được giải thưởng này, sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật và xây dựng vị thế vững chắc trong làng điện ảnh Hoa ngữ.

Nam Ảnh đế bất ngờ bị vợ con chê phiền khi ở nhà quá lâu.

Ở tuổi 68, Lương Gia Huy vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất và tiếp tục được ghi nhận về năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, qua những câu chuyện được chính anh chia sẻ, khán giả còn nhìn thấy một khía cạnh gần gũi hơn của nam diễn viên. Với anh, danh hiệu có thể thuộc về sân khấu và màn ảnh, còn khi trở về nhà, điều quan trọng nhất vẫn là được sống như một người chồng, người cha bình thường.