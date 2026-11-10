Lương Gia Huy chính thức trở thành Ảnh đế Kim Kê lần thứ 39

Tối 10/11, tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 39 tổ chức ở Hạ Môn, Trung Quốc, Lương Gia Huy chính thức được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Nam diễn viên giành chiến thắng nhờ vai Phó Long Sinh trong bộ phim Bắt Phong Truy Ảnh. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên tài tử Hong Kong được đề cử tại giải thưởng điện ảnh này. Ngay trong lần đầu góp mặt ở đường đua Ảnh đế Kim Kê, ông đã thuyết phục hội đồng chuyên môn và mang về chiếc cúp danh giá.

Kết quả năm nay nhận được sự quan tâm bởi danh sách đề cử quy tụ nhiều gương mặt nổi bật thuộc các thế hệ khác nhau. Ngoài Lương Gia Huy, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc còn có Ngô Lỗi với vai Triệu Cát Hổ trong Quần Tinh Thiểm Diệu Thời, Đàn Kiện Thứ trong Chấn Nhĩ Dục Lung, Tưởng Kỳ Minh với Phi Hành Gia và Tưởng Long trong 10 Gian Đội Cảm Tử. Việc vượt qua những ứng viên này giúp chiến thắng của Lương Gia Huy trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất đêm trao giải.

Lương Gia Huy trở thành Ảnh đế Kim Kê lần thứ 39 với vai diễn trong phim Bắt Gió Đuổi Bóng.

Trong Bắt Phong Truy Ảnh, Lương Gia Huy đảm nhận vai Phó Long Sinh. Màn thể hiện của ông được hội đồng chuyên môn ghi nhận, góp phần giúp nam diễn viên có được đề cử quan trọng trong sự nghiệp. Bộ phim thuộc dòng hành động, tội phạm, quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi và tạo được sự chú ý nhờ câu chuyện đối đầu căng thẳng. Vai diễn lần này tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của Lương Gia Huy, người vốn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm diễn xuất phong phú và khả năng thể hiện những nhân vật có tâm lý phức tạp.

Tài tử Lương Gia Huy trò chuyện cùng Đàn Kiện Thứ tại Lễ trao giải KIm Kê 39.

Khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận giải, nam diễn viên không giấu được sự xúc động. Trong bài phát biểu, ông chia sẻ: “Tôi đã đóng phim hơn 40 năm, đây là lần đầu tiên được đề cử Kim Kê, và bây giờ lại cầm được chiếc cúp trên tay. Cảm giác thật kỳ diệu, giống như một giấc mơ”. Lương Gia Huy cho biết giải thưởng không chỉ là sự công nhận dành cho màn thể hiện của ông trên màn ảnh, mà còn nhắc nhở bản thân phải tiếp tục nỗ lực trong những vai diễn tiếp theo.

Đặc biệt, câu nói cuối bài phát biểu của tài tử nhận được nhiều sự chú ý: “Có giải thưởng không có nghĩa là được nghỉ việc, chúng ta tiếp tục làm việc thôi”. Sau hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lương Gia Huy vẫn thể hiện tinh thần của một diễn viên luôn muốn tiếp tục cống hiến, thay vì xem danh hiệu vừa nhận là điểm dừng trong sự nghiệp.

Chiến thắng tại Kim Kê lần thứ 39 càng có ý nghĩa khi đây là một trong những giải thưởng điện ảnh quan trọng của Trung Quốc. Với Lương Gia Huy, chiếc cúp lần này bổ sung thêm dấu ấn đáng nhớ vào hành trình diễn xuất kéo dài hơn 40 năm. Ông từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc các thể loại khác nhau, từ tâm lý, chính kịch đến hành động, tội phạm.

Tài tử Lương Gia Huy vừa đăng quang giải Kim Tượng lần thứ 5 trong sự nghiệp vào tháng 4 năm nay.

Trong khi đó, Ngô Lỗi và các ứng viên còn lại chưa thể chạm tay vào danh hiệu năm nay. Tuy nhiên, việc được đề cử bên cạnh một diễn viên giàu kinh nghiệm như Lương Gia Huy cũng là dấu mốc đáng chú ý đối với những gương mặt trẻ. Riêng chiến thắng của tài tử Hong Kong cho thấy sức hút của một diễn viên bền bỉ với nghề, đồng thời khép lại cuộc đua Ảnh đế Kim Kê năm nay bằng một kết quả đáng nhớ.