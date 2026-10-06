Lượng đường thực sự trong chuối, bạn có nên ăn mỗi ngày?

Chuối chứa bao nhiêu đường?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một quả chuối cỡ vừa dài khoảng 18-20cm, nặng khoảng 120g tính cả vỏ, chứa 27g carbohydrate. Trong đó có tinh bột, chất xơ và 14,4g đường, chủ yếu gồm sucrose, glucose và fructose.

Lượng đường trên chưa bằng một nửa lượng đường trong một lon nước ngọt thông thường. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng là chuối chứa tinh bột và chất xơ, đều là carbohydrate phức hợp làm chậm quá trình cơ thể hấp thu đường, nhờ đó đường huyết tăng chậm và ít đột ngột hơn so với khi dùng đồ uống nhiều đường.

Chuối có lượng đường cao nhưng bạn không nhất thiết phải từ bỏ. Ảnh: Ban Mai

Đây cũng là lý do chuối thuộc nhóm có chỉ số đường huyết thấp trên thang đo của blog sức khỏe cộng đồng thuộc Đại học Harvard (Mỹ). Chỉ số đường huyết được sử dụng để đánh giá tốc độ một loại thực phẩm có thể làm tăng lượng glucose trong máu.

Lượng đường trong chuối cũng thay đổi theo độ chín. Khi mới bắt đầu chín, chuối chứa nhiều tinh bột hơn. Lượng tinh bột này dần chuyển thành đường khi quả tiếp tục chín. Vì vậy, chuối càng chín thì hàm lượng đường càng cao, đồng thời vị cũng ngọt hơn.

Có nên ăn chuối mỗi ngày?

Theo The Healthy, hàm lượng carbohydrate và đường trong chuối có thể khiến nhiều người nghĩ rằng nên tránh loại quả này. Tuy nhiên, bạn làm vậy đồng nghĩa với việc bỏ qua nhiều vitamin và khoáng chất có vai trò quan trọng trong một chế độ ăn cân bằng.

Chuyên gia dinh dưỡng Meghen Bishop (Mỹ) cho biết chuối "là món ăn nhẹ giàu chất xơ, tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với bánh mì trắng hoặc khoai tây chiên".

Theo chuyên gia này, với giá trị dinh dưỡng như vậy, loại bỏ hoàn toàn chuối khỏi chế độ ăn có thể không phải lựa chọn sáng suốt.

Người bệnh tiểu đường có nên ăn chuối?

Với người mắc bệnh tiểu đường, lo ngại về những thực phẩm có thể khiến đường huyết tăng là có cơ sở. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy ăn một quả chuối mỗi ngày không gây hại cho người mắc bệnh tiểu đường và người có cholesterol cao, đồng thời mang lại lợi ích nhỏ cho nhóm có cholesterol cao.

Chuyên gia Bishop lưu ý người mắc bệnh tiểu đường "không bị hạn chế ăn chuối nhưng điều này có thể phụ thuộc vào những thực phẩm khác được ăn trong cùng bữa". Ăn một bát rất lớn gồm nhiều loại trái cây có thể không phải lựa chọn lành mạnh đối với hầu hết mọi người, đặc biệt nếu không ăn kèm nguồn protein.

Với người mắc bệnh tiểu đường, việc tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép hoặc chứng nhận vẫn được khuyến nghị.