Lương Đông phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư khởi sắc

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Lương Đông

Thôn Lương Đông là địa bàn có đông dân cư với 1.043 hộ, 4.170 nhân khẩu, gồm các dân tộc Kinh, Chăm, Khmer, Nùng cùng sinh sống. Phần lớn người dân làm nông nghiệp. Những năm qua, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện nhờ tinh thần cần cù lao động, chủ động phát triển kinh tế và sự chung sức trong các phong trào thi đua tại địa phương. Đến cuối năm 2026, toàn thôn có 491 hộ khá, đạt tỷ lệ 47,2%, hộ nghèo chỉ còn 2 hộ và 6 hộ cận nghèo.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh (thứ 2 từ phải qua) tham dự

Cùng với phát triển kinh tế, người dân thôn Lương Đông còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, chỉnh trang cảnh quan thôn xóm, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ an ninh địa bàn. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,82%. Hiện 100% hộ gia đình có công trình vệ sinh đạt chuẩn, sử dụng nước sạch; gần 98% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2026…

Trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của thôn Lương Đông

Tại ngày hội, đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân thôn Lương Đông trong thực hiện các phong trào. Đây là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên tặng quà cho đối tượng khuyết tật ở thôn Lương Đông

Để tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa và chuyển thành những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người dân thôn Lương Đông hãy phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động tại địa phương. Cùng giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh

Đồng chí cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền và Mặt trận ở cơ sở cần sâu sát địa bàn, gần gũi với Nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Những công việc liên quan đến cộng đồng cần được thực hiện công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia giám sát của người dân.

Đề cập đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm lo đời sống người dân, đồng chí Lê Thị Hải Duyên cho rằng, tăng trưởng kinh tế cần đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là đối với những hộ còn khó khăn. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức xã hội, điều quan trọng là khơi dậy tinh thần tương trợ trong Nhân dân, khuyến khích mỗi gia đình phát huy nội lực, chủ động tìm hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp để ổn định sinh kế, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên tặng quà cho các hộ gia đình ở thôn Lương Đông

Ban Công tác Mặt trận thôn cũng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; chủ động nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến Nhân dân, phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương người tốt, việc tốt. Mỗi cán bộ Mặt trận phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; nói đi đôi với làm, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Dịp này, đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã tặng các phần quà cho gia đình hộ nghèo, đối tượng khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.