Lượng điện thoại thông minh xuất xưởng giảm 20% trên toàn cầu

Điện thoại thông minh toàn cầu ghi nhận sản lượng quý III thấp nhất trong 14 năm. Ảnh: Freepik

Theo báo cáo sơ bộ công bố ngày 12-10 của Counterpoint Research, công ty chuyên nghiên cứu thị trường công nghệ, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu trong quý III-2026 giảm 20% so với cùng kỳ.

Đây là mức thấp nhất của một quý III kể từ năm 2012. Chỉ tiêu này phản ánh lượng máy các hãng đưa vào hệ thống phân phối, không phải lượng máy đã bán đến tay người tiêu dùng.

Một nguyên nhân chính là tình trạng thiếu linh kiện bộ nhớ. Theo nhiều nguồn, các dự án hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang thu hút lượng lớn nguồn cung, đẩy giá linh kiện tăng và gây sức ép lên chi phí sản xuất điện thoại. Các hãng phải nâng giá bán, giảm lượng máy xuất xưởng và ưu tiên những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao hơn.

Ở phía người mua, chuyên gia phân tích cấp cao Shilpi Jain của Counterpoint cho biết người dùng đang sử dụng một loại điện thoại lâu hơn dự kiến. Họ cũng cân nhắc nhiều hơn các thiết bị tân trang, tức điện thoại đã qua sử dụng được kiểm tra, sửa chữa để bán lại.

Trong nghiên cứu công bố đầu tháng 9, Counterpoint cho biết hơn 40% mẫu điện thoại được khảo sát đã tăng giá kể từ đầu năm. Một số nhà sản xuất giảm dung lượng bộ nhớ hoặc cắt bớt trang bị camera để kiểm soát chi phí.

Trong khi đó, người mua trì hoãn nâng cấp, chờ khuyến mại hoặc chọn phiên bản có dung lượng thấp hơn.

Samsung và Apple vẫn dẫn đầu thị trường quý III, với thị phần lần lượt đạt 23% và 22%, dù lượng máy xuất xưởng của cả hai đều giảm. OPPO và vivo cùng giảm hơn 20%, còn Xiaomi giảm trên 30% sau khi thu hẹp hoạt động ở phân khúc giá thấp và một số thị trường để bảo vệ lợi nhuận.

Counterpoint dự báo những tháng cuối năm tiếp tục khó khăn. Các hãng có thể duy trì việc cắt giảm sản lượng, thu gọn danh mục sản phẩm và tập trung vào điện thoại cao cấp, trong khi người mua có ngân sách hạn chế chịu thêm sức ép từ giá bán và nguồn cung linh kiện.