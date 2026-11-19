Từ các đại dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng, các khu công nghiệp đến công trình nhà ở dân dụng tại trung tâm tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động thi công những tháng cuối năm đang bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, áp lực đẩy nhanh tiến độ đang gặp trở ngại lớn do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân công trực tiếp.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh hiện thiếu hơn 15.400 lao động.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh hiện thiếu hơn 15.400 lao động, chủ yếu ở các vị trí thợ nề, thợ sắt, thợ cốp pha, cơ khí lắp máy và kỹ sư hiện trường. Riêng Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons có nhu cầu tuyển dụng 2.300 lao động, Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha cần thêm 600 lao động.

Thiếu nhân lực khiến nhiều công trình phải thi công cầm chừng. Ghi nhận tại phường Thành Sen, ngôi nhà của gia đình bà Trần Thị Nhung dù đã khởi công tròn một năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện do tổ thợ liên tục biến động, không đủ nhân công.

Dù thu nhập thợ xây tại Hà Tĩnh đã tăng lên 15-26 triệu đồng/tháng, kèm thưởng tuyển dụng hấp dẫn, nhiều đại công trường và công trình dân dụng vẫn chật vật tìm nhân công.

Chị Trần Thị Mai, trú tại tổ dân phố 7, phường Sông Trí cho biết, sau khi chuyển từ kinh doanh quán ăn sáng sang làm việc tại doanh nghiệp, chị có thu nhập ổn định hơn, được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Với ca làm đêm 10 tiếng, thu nhập 18 triệu đồng/tháng cùng thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, nhiều chị em cũng rủ nhau vào làm tại nhà máy.

Ở góc độ nhà thầu, anh Trương Quang Thắng, giám sát công trường thuộc Công ty CP Xây dựng Linh Tâm cho biết, tình trạng thiếu lao động thời vụ, cùng xu hướng thanh niên chuyển sang làm việc tại các nhà máy công nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động, khiến nhiều tổ thợ xây dựng dân dụng thiếu hụt nhân lực, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Khảo sát cho thấy, mặt bằng tiền công trong lĩnh vực xây dựng đã tăng đáng kể. Tại các công trình nhà dân, phụ hồ được trả 420.000 - 500.000 đồng/ngày, thợ chính từ 500.000 - 630.000 đồng/ngày. Trong khi đó, tại các dự án lớn như VinFast, Formosa Hà Tĩnh hay Nhà máy Bê tông Viết Hải, lao động có tay nghề được trả 16 - 26 triệu đồng/tháng, kèm các chế độ ăn ở và bảo hiểm đầy đủ.

Long River thưởng nóng 3 triệu đồng, tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà máy Formosa Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, mặt bằng tiền công tăng cao đang tạo áp lực lớn lên các nhà thầu. Ông Trần Đình Đại, Công ty TNHH Xây dựng TM&DV Tân Đại Phát 68 cho biết, đơn giá nhân công trong dự toán Nhà nước (theo Công văn 3971/SXD-HĐXD) chỉ dao động từ 270.000 - 346.000 đồng/công, bằng khoảng một nửa chi phí thực tế doanh nghiệp phải trả tại công trường. Để thu hút và giữ chân lao động, một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Công trình Long River và Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh MCC Việt Nam tại Khu kinh tế Vũng Áng phải áp dụng chính sách thưởng nóng 3 triệu đồng cho mỗi lao động trúng tuyển.

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực cho ngành xây dựng và các khu kinh tế trọng điểm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định số 1634/QĐ-UBND) và Kế hoạch số 610/KH-UBND. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm giải quyết việc làm cho 23.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 85% vào năm 2030.

Ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh sẽ tập trung triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp, mở rộng liên kết chiến lược; vận động lao động xa quê trở về địa phương làm việc; số hóa thị trường lao động, đưa các phiên giao dịch việc làm về tận thôn, xã; đồng thời cải thiện đời sống và hoàn thiện các thiết chế phục vụ công nhân.