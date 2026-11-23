Không phải cứ thu nhập thấp hay mua sắm hoang phí mới dẫn đến tình trạng cạn tiền cuối tháng. Những khoản chi nhỏ thiếu kiểm soát, ngân sách thiếu thực tế và thói quen tiết kiệm sai thứ tự cũng có thể khiến tài chính cá nhân liên tục rơi vào thế bị động.

Đầu tháng vừa nhận lương, nhiều người nhanh chóng thanh toán tiền nhà, hóa đơn, mua sắm và các khoản sinh hoạt cần thiết. Thế nhưng chỉ sau 2-3 tuần, tài khoản đã gần cạn trong khi ngày nhận lương tiếp theo vẫn còn xa.

Nếu tình trạng này chỉ xảy ra một vài lần, đó có thể là hệ quả của những khoản phát sinh ngoài dự kiến. Nhưng nếu tháng nào cũng lặp lại, đã đến lúc cần xem xét lại cách quản lý tài chính.

Thay vì chỉ tự nhắc bản thân phải tiết kiệm hơn, có thể bắt đầu từ 4 thay đổi dưới đây.

Theo dõi chi tiêu thực tế trước khi lập ngân sách

Một sai lầm phổ biến là đặt ra mức chi tiêu dựa trên mong muốn thay vì khả năng thực tế. Chẳng hạn, một người thường chi 5 triệu đồng mỗi tháng cho ăn uống, đi lại và nhu cầu cá nhân nhưng lại đặt mục tiêu chỉ tiêu 3 triệu đồng. Kế hoạch này khó duy trì nếu không có sự điều chỉnh phù hợp.

Hãy dành khoảng 1-2 tháng ghi lại toàn bộ khoản tiền đã chi, từ hóa đơn lớn đến những giao dịch nhỏ như mua cà phê, đặt đồ ăn, gửi xe hay mua vật dụng cá nhân. Sau đó, phân loại thành các nhóm: chi phí thiết yếu, nhu cầu cá nhân và khoản phát sinh.

Việc nhìn lại dòng tiền giúp bạn nhận ra tiền đang được sử dụng vào đâu, khoản nào cần thiết và khoản nào có thể cắt giảm. Ngân sách nên bắt đầu từ thực tế, sau đó điều chỉnh dần theo mục tiêu tài chính.

Tiết kiệm ngay khi vừa nhận lương

Hình minh họa

Nhiều người thường thanh toán hóa đơn, mua sắm, chi tiêu cho sở thích rồi mới dành phần còn lại để tiết kiệm. Tuy nhiên, khoản tiền còn lại thường rất ít, thậm chí không có nếu tháng đó phát sinh thêm chi phí.

Một cách làm hiệu quả hơn là đảo ngược thứ tự: trích tiền tiết kiệm trước, sau đó mới phân bổ cho các nhu cầu khác.

Ví dụ, với thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, bạn có thể dành 8 triệu đồng cho các khoản thiết yếu, 3 triệu đồng cho chi tiêu cá nhân, 2 triệu đồng để tiết kiệm và 2 triệu đồng làm quỹ dự phòng. Đây chỉ là phương án tham khảo, cần điều chỉnh theo thu nhập và hoàn cảnh của mỗi người.

Khoản tiết kiệm nên được chuyển sang tài khoản riêng ngay khi nhận lương. Cách này giúp hạn chế việc vô tình sử dụng tiền dành cho mục tiêu dài hạn vào những khoản chi thường ngày.

Kiểm soát những khoản chi nhỏ lặp lại thường xuyên

Một ly cà phê vài chục nghìn đồng, một lần đặt đồ ăn hay món đồ mua vì đang giảm giá có thể không đáng kể nếu chỉ xuất hiện riêng lẻ. Nhưng khi lặp lại gần như mỗi ngày, tổng số tiền cuối tháng có thể vượt xa dự tính.

Bạn không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những sở thích cá nhân. Thay vào đó, hãy đặt giới hạn cụ thể cho từng nhóm chi tiêu. Chẳng hạn, xác định một khoản cố định mỗi tháng dành cho cà phê, ăn uống bên ngoài hoặc gặp gỡ bạn bè.

Khi chạm ngưỡng ngân sách, hãy cân nhắc trước khi tiếp tục chi. Việc đặt giới hạn giúp bạn vẫn có không gian tận hưởng cuộc sống mà không ảnh hưởng đến những khoản quan trọng hơn.

Không cắt giảm mọi thứ cùng lúc

Hình minh họa

Khi nhận ra mình thường xuyên tiêu quá ngân sách, nhiều người lập tức áp dụng những quy tắc khắt khe: ngừng mua sắm, hạn chế gặp gỡ bạn bè, không đi chơi hoặc cắt bỏ mọi khoản chi không thiết yếu.

Tuy nhiên, kế hoạch quá nghiêm ngặt thường khó duy trì lâu dài. Chỉ một lần muốn tự thưởng cho bản thân cũng có thể khiến toàn bộ giới hạn bị phá vỡ, kéo theo tâm lý buông xuôi và tiếp tục chi tiêu thiếu kiểm soát.

Thay vì cắt giảm đồng loạt, hãy ưu tiên những khoản có thể điều chỉnh mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Bạn có thể lên thực đơn để hạn chế đặt đồ ăn, hủy các dịch vụ trực tuyến ít sử dụng hoặc tập thói quen chờ 24-48 giờ trước khi mua một món đồ chưa thực sự cần thiết.

Quản lý tài chính không phải cuộc đua xem ai tiêu ít tiền hơn, mà là khả năng phân bổ thu nhập hợp lý cho nhu cầu hiện tại và những mục tiêu lâu dài. Nếu tháng nào cũng hết tiền trước ngày nhận lương, hãy bắt đầu bằng việc theo dõi dòng tiền, nhận diện khoản chi dễ vượt mức và xây dựng ngân sách sát với thực tế.

Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể giúp bạn từng bước thoát khỏi vòng luẩn quẩn thiếu tiền cuối tháng.