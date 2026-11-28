Nhu cầu tuyển dụng lớn, việc làm đa dạng

Cuối năm là thời điểm thị trường lao động Thủ đô sôi động nhất, khi các doanh nghiệp hoàn tất đơn hàng, đẩy mạnh sản xuất và phục vụ nhu cầu mua sắm, lễ hội của người dân. Vì thế, ngày 28-11, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với các phường Cầu Giấy - Yên Hòa - Nghĩa Đô tổ chức Phiên giao dịch việc làm (GDVL) năm 2026 tạo cầu nối trực tiếp giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự phù hợp, đồng thời hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin việc làm minh bạch.

Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2026, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Ảnh: Nguyễn Hải

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, phiên GDVL mang nhiều ý nghĩa thiết thực khi doanh nghiệp được tạo điều kiện tiếp cận và tuyển dụng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh; người lao động được cung cấp thông tin tuyển dụng trực tiếp, minh bạch, giúp lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực, trình độ, nguyện vọng và thu nhập. Phiên GDVL mở rộng cơ hội việc làm cho nhiều nhóm lao động, trong đó có người cao tuổi, thanh niên, sinh viên mới ra trường, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong số 42 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh với tổng số 2.927 chỉ tiêu, có nhiều vị trí việc làm thuộc lĩnh vực dịch vụ - thương mại như: dịch vụ nhà hàng, lưu trú; kinh doanh, bán hàng; vận chuyển - logistic; nhân viên dọn dẹp, phục vụ; thu ngân; pha chế; lễ tân...

Bên cạnh sự đa dạng về ngành nghề, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động ở nhiều độ tuổi nhưng nhóm dưới 30 tuổi chiếm số lượng lớn nhất. Mức lương khá đa dạng và cạnh tranh, phần lớn từ 10-15 triệu đồng/tháng và 15-20 triệu đồng/tháng. Trong tổng số 2.927 chỉ tiêu tuyển dụng, 525 chỉ tiêu có mức lương dưới 10 triệu đồng/tháng tập trung chủ yếu ở các vị trí nhân viên sale, thu ngân, bếp, phụ bếp và bán thời gian (part-time).

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn việc làm cho người lao động. Ảnh: Nguyễn Hải

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn, với mức thu nhập khá hấp dẫn. Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Nội (Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel) với 235 chỉ tiêu cho nhiều vị trí như trưởng bưu cục, nhân viên..., mức thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng. Công ty Cổ phần Eurowindow cũng có 220 chỉ tiêu tuyển dụng cho 11 vị trí, mức lương từ 8-25 triệu đồng/tháng.

Ở lĩnh vực bán lẻ, Công ty TNHH Kim Lâm Enjoy Mart (chuỗi cửa hàng tiện lợi Ohmee) tuyển 44 nhân sự (quản lý sản xuất, bếp chính, kỹ thuật bảo trì...), trả lương từ 8-35 triệu đồng, tùy theo từng vị trí. Khách sạn Grand K (Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu Tây Đô) tuyển 121 nhân sự với mức lương từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Lương hấp dẫn, doanh nghiệp vẫn khó tuyển người

Dù nhu cầu tuyển dụng lớn và đưa ra mức lương hấp dẫn, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi tuyển người dịp cuối năm. Nguyên nhân là người lao động không muốn chuyển đổi việc làm vì chờ thưởng Tết; một số đơn vị trả lương thời vụ cao. Anh Nguyễn Viết Quân, Trưởng bộ phận tuyển dụng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh chia sẻ: Hiện đơn vị cần tuyển khoảng 40 vị trí (thu ngân, pha chế, phục vụ bàn và phụ bếp). Mức lương 26.000-35.000 đồng/giờ đối với người làm part-time; toàn thời gian từ 7,5-9 triệu đồng/tháng kèm thưởng doanh số và lương tháng thứ 13.

Nhiều sinh viên, người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng dịp cuối năm 2026. Ảnh: Trần Oanh

Theo anh Quân, khó khăn không chỉ nằm ở nguồn cung lao động mà còn xuất phát từ sự khác biệt về nhu cầu và thời gian làm việc giữa doanh nghiệp và ứng viên. Doanh nghiệp ưu tiên ứng viên làm việc từ 4-6 buổi/tuần, trong khi phần lớn sinh viên chỉ thu xếp được từ 1-3 buổi/tuần và ngại di chuyển xa. Để khắc phục bài toán nhân sự, doanh nghiệp đã tăng lương, bổ sung hỗ trợ ăn ở, đi lại và áp dụng chính sách phúc lợi dài hạn. Nhân sự mới làm đủ 6 tháng được thưởng 2 triệu đồng.

Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Nội cũng gặp khó khăn trong tuyển dụng, dù đưa ra mức lương khá cao: nhân viên bưu tá thu nhập bình quân khoảng 16-17 triệu đồng/tháng, người làm việc chăm chỉ có thể đạt 25-30 triệu đồng/tháng. Ở mảng kinh doanh, ngoài lương cứng 8 triệu đồng/tháng, nhân viên còn được hưởng hoa hồng; sau 3-6 tháng thu nhập tăng lên 10-12 triệu đồng/tháng; riêng những người đạt sản lượng cao, thu nhập lên tới 50-60 triệu đồng/tháng.

Người lao động trao đổi với doanh nghiệp về vị trí tuyển dụng và mức thu nhập. Ảnh: Trần Oanh

Theo chị Bùi Thị Nhài, chuyên viên tuyển dụng lao động của Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Nội, doanh nghiệp gặp áp lực cạnh tranh nhân sự gay gắt vào dịp cuối năm khi nhiều đơn vị đưa ra mức lương thời vụ cao, trong khi nhiều ứng viên ưu tiên công việc thời vụ trước Tết rồi mới tìm việc ổn định sau Tết. Dù doanh nghiệp đã triển khai tuyển dụng qua nhiều kênh nhưng kết quả vẫn chưa như kỳ vọng. Do đó, đơn vị mong muốn từ phiên GDVL sẽ lan tỏa thông tin tuyển dụng rộng rãi hơn để người lao động có thêm lựa chọn việc làm ổn định.

Trước những khó khăn trong tuyển dụng của doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Nguyễn Hữu Lương cho biết: “Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tuyển dụng tăng cao từ nay đến hết tháng 1-2027, Trung tâm sẽ liên tục tổ chức nhiều phiên GDVL lưu động và chuyên đề. Trong tháng 12-2026, phiên GDVL lưu động sẽ được triển khai tại phường Thanh Xuân, kết hợp tổ chức những phiên chuyên đề dành cho bộ đội và chiến sĩ công an xuất ngũ. Song song đó, Trung tâm đẩy mạnh vận hành Cổng thông tin việc làm tThành phố Hà Nội (congvieclam.hanoi.gov.vn) theo hướng chuyển đổi số; tiếp nhận trực tuyến nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và hồ sơ tìm việc của người lao động”.