Lương bác sĩ nội trú bao nhiêu?

Bác sĩ nội trú được xem là lực lượng nồng cốt của các bệnh viện. Ảnh: Việt Linh.

Trong tháng 10 và 11, hàng chục bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối cùng các bệnh viện khu vực tại TP.HCM đồng loạt công bố kế hoạch tuyển dụng hàng trăm bác sĩ nội trú khóa 2026-2029 ở hầu hết chuyên ngành trọng điểm.

Để thu hút đội ngũ nhân lực trẻ này, ngành y tế thành phố tung ra nhiều chính sách đãi ngộ mang tính đột phá như gói hỗ trợ tài chính trực tiếp và mức lương khởi điểm hấp dẫn.

Đợt chiêu mộ quy mô lớn này không chỉ giúp các bệnh viện "giải cơn khát" nhân lực chất lượng cao, mà còn là bước đi chiến lược nhằm phục vụ định hướng phát triển hệ thống y tế đa tầng, đa cực và chuyên sâu của TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Những ca mổ kéo dài đến 2-3 giờ sáng là chuyện thường xuyên đối với bác sĩ nội trú. Ảnh: BSCC.

Thu nhập thực nhận và các khoản hỗ trợ tính bằng con số cụ thể

Để thu hút đội ngũ trí thức y khoa ưu tú này, các đơn vị y tế đã đưa ra những con số đãi ngộ rất cụ thể về lương và phụ cấp. Khi ký hợp đồng làm việc chính thức, các bác sĩ nội trú được xếp lương khởi điểm theo hệ số 2,67, tương đương mức lương cơ bản dao động từ 6,24 triệu đồng đến 6,75 triệu đồng mỗi tháng tùy thời điểm áp dụng mức lương cơ sở (chưa tính phụ cấp nghề và thu nhập tăng thêm).

Đơn cử tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bác sĩ nội trú khi về nhận công tác còn được trao ngay khoản hỗ trợ tài chính ban đầu 20 triệu đồng trích từ quỹ phát triển của đơn vị. Đồng thời, bác sĩ nội trú được tạo điều kiện tham gia khám bệnh ngoài giờ để gia tăng thu nhập.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố mở nhiều chính sách thu hút bác sĩ nội trú. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, các bệnh viện lớn khác như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Ung bướu hay Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng chi trả 100% thu nhập tăng thêm theo năng suất lao động cùng các khoản phụ cấp đặc thù ngành, giúp tổng thu nhập thực nhận hàng tháng của bác sĩ trẻ tăng đáng kể.

Song song với chế độ từ từng bệnh viện, khung chính sách hỗ trợ đột phá của TP.HCM theo Nghị quyết 36/2026/NQ-HĐND đóng vai trò như đòn bẩy tài chính quan trọng. Học viên tham gia chương trình thu hút và cam kết công tác tối thiểu 6 năm tại các bệnh viện công lập sẽ được thành phố hỗ trợ 100% học phí, với mức tối đa lên tới 100 triệu đồng cho mỗi năm học.

Đặc biệt, đối với những bác sĩ dấn thân vào các chuyên ngành thiết yếu nhưng khó thu hút như Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm, Giải phẫu bệnh hay Pháp y, thành phố còn chi trả thêm khoản phụ cấp sinh hoạt hàng tháng bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương khoảng 9,92 triệu đồng đến 10,62 triệu đồng mỗi tháng.

Trong giới y khoa, bác sĩ nội trú từ lâu đã được xem là lực lượng tinh hoa, những nhân tài xuất sắc vượt qua kỳ thi đầu vào khắc nghiệt ngay sau khi tốt nghiệp đại học y khoa.

Họ phải trải qua 3 năm đào tạo liên tục, vừa học lý thuyết chuyên sâu, vừa tham gia trực đêm, cấp cứu và thực hành lâm sàng với cường độ cao ngay tại các bệnh viện thực hành lớn.

Đây chính là lực lượng nòng cốt quyết định chất lượng chuyên môn chuyên sâu. Họ đóng vai trò then chốt trong việc tiếp thu, triển khai các kỹ thuật y học phức tạp và bảo đảm sự phát triển bền vững cho toàn bộ hệ thống y tế trong tương lai.

Tuy nhiên, rào cản về áp lực tài chính, mức thu nhập hạn chế và cơ chế đãi ngộ chưa tương xứng trong những năm đầu khởi nghiệp từng là "nút thắt" lớn. Điều này khiến không ít bác sĩ trẻ giỏi chuyên môn phải trăn trở.

Sự chủ động nhập cuộc của các bệnh viện kết hợp cùng các gói đòn bẩy tài chính từ ngân sách thành phố không chỉ đơn thuần giải quyết bài toán thu nhập cho lực lượng y bác sĩ trẻ.

Quan trọng hơn, đây chính là sự trân trọng đối với tri thức y khoa và sự dấn thân của lực lượng y bác sĩ trẻ. Chính sách này tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để các bác sĩ nội trú an tâm cống hiến, làm chủ các kỹ thuật điều trị đỉnh cao, qua đó đặt nền móng vững chắc cho sự bứt phá của ngành y tế TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.