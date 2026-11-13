Lương 10 triệu ở quê, tôi sống dư dả hơn thời kiếm 20 triệu ở thành phố

Sự đảo chiều được đề cập trong bài viết: “Tôi ‘sấp mặt’ ở Hà Nội lương 15 triệu, bạn ở quê kiếm 50 triệu/tháng vẫn nhàn” thể hiện rất rõ trong thực tế đời sống gần đây. Trước kia khi so sánh cuộc sống thành phố lớn và các địa phương, người ta nhìn thấy sự trái ngược giữa một bên là dễ kiếm tiền nhưng stress, ít thời gian nghỉ ngơi, một bên là ít áp lực, thư thả nhưng nghèo. Đó là lý do mà lớp lớp thế hệ thanh niên hễ có tham vọng đổi đời là rời quê lên phố.

Nhưng khoảng cách về thu nhập và cơ hội kiếm tiền giữa hai khu vực đang có xu hướng rút ngắn lại khi thanh niên ở nhiều địa phương dễ dàng tìm được việc làm thu nhập tốt tại các cơ sở sản xuất, khu, cụm công nghiệp tại quê mình, hoặc trở thành ông chủ nhờ chuyển đổi số mà giúp sản vật truyền thống “lên hương”... Cùng tốt nghiệp đại học, nhiều người chật vật để giữ công việc ở thành thị với mức lương 12-15 triệu đồng ở thành phố, trong khi một số bạn bè họ sau khi về quê lại có thu nhập gấp đôi.

Từ thực tế đó, những năm gần đây, nhiều bạn trẻ xác định về quê sau khi ra trường, hoặc nhanh chóng “quay xe” sau thời gian ngắn thử mưu sinh trên phố.

Việc chọn nơi bám rễ để lập nghiệp xuất phát từ một tiêu chí rất đơn giản: Triển vọng đem lại cuộc sống có chất lượng cao hơn. Và khi so sánh giữa phố và quê, vấn đề không chỉ là con số tuyệt đối về thu nhập, mà còn là sống thế nào với thu nhập đó. Bạn có thể kiếm nhiều tiền gấp đôi người ở quê nhưng lại sống túng thiếu hơn họ.

Tôi rời Hà Nội về quê được 3 năm sau thời gian khá dài bám trụ thành phố lớn. Tôi từng xác định đây là nơi mình sẽ an cư, đã nỗ lực và kiên trì từng bước từ lần đầu tiên được tuyển dụng, dần dần được tăng lương, nâng cao vị trí... Và khi mức lương đạt hơn 20 triệu đồng/tháng, tôi nhận ra rằng dù năm tới có được tăng vài triệu nữa thì cuối tháng vẫn hết tiền.

Thế là tôi quyết định về quê. Thu nhập giảm một nửa, nhưng chi tiêu lại không căng thẳng bằng thời nhận “lương cao” ở Hà Nội.

Lương 10 triệu ở quê, tôi sống dư dả hơn thời kiếm 20 triệu ở thành phố. (Ảnh minh họa: AI)

Trước đây, mỗi tháng tôi phải trả 6 triệu đồng tiền thuê nhà, 14 triệu đồng còn lại chi cho tiền điện, nước, internet, xăng xe, ăn uống, ngoại giao và các khoản sinh hoạt phí khác... chẳng dư ra bao nhiêu. Tháng nào có nhiều đám ma, đám cưới, thăm người ốm hay mừng nhà mới, sinh con... hoặc bản thân ốm đau phải khám và mua thuốc thì tiêu lẹm cả vào tiền tiết kiệm.

Điều khiến tôi mệt mỏi không chỉ là thiếu tiền, mà là cảm giác lúc nào cũng phải mướt mồ hôi để đáp ứng chi phí thiết yếu, trong khi mọi thứ xung quanh đều gây áp lực như giao thông, môi trường, deadline công việc, tần suất các sự kiện xã giao... Muốn thuê nhà gần chỗ làm để đỡ mất thời gian và sức lực cho việc đi lại thì tiền thuê quá cao, còn tiết kiệm được vài triệu đồng tiền nhà thì phải dậy sớm và về muộn, chen chúc đến kiệt sức trên đường. Muốn ăn uống đầy đủ và sạch thì tốn tiền, muốn tiết kiệm lại phải chấp nhận những bữa ăn qua loa...

Về quê, tôi làm cho công ty người quen, lương 10 triệu đồng/tháng và phải di chuyển khoảng 15km. Nghe có vẻ xa nhưng đường thông thoáng nên tôi chỉ mất chưa đầy nửa tiếng chạy xe trong trạng thái “thả lỏng”. Với đồng lương chỉ bằng một nửa trước kia, tôi lại sống xông xênh hơn nhiều về tài chính vì không phải thuê nhà, mọi chi phí khác cũng thấp hơn hẳn.

Mỗi tháng tôi chỉ tốn khoảng 1,5 triệu đồng cho việc ăn uống, mà được ăn ngon, ăn sạch với rau, trứng từ vườn nhà, thịt cá chợ quê có giá dễ chịu. Không tắc đường, công việc cũng không đòi hỏi chạy hết chỗ nọ sang chỗ kia nên tiền xăng, tiền gửi xe cũng giảm mạnh. Những lần “bỏ phong bì” để thăm hoặc mừng ai đó ít hơn rất nhiều và mức tiền cũng “mềm” hơn; khoản chi cho cà phê hay tụ tập ăn uống thì phải nói là “một trời một vực”... Dù lương chỉ 10 triệu đồng/tháng, con số tiết kiệm được còn nhiều hơn trước.

Tôi còn được “lãi” về thời gian và năng lượng sống khi trở về quê. Cảm giác thư thái vào cuối mỗi ngày và cuối tuần khiến tôi thấy mình được nghỉ ngơi, thả lỏng cả về thể chất lẫn tinh thần chứ không còn ở trạng thái căng mình mọi lúc như thời còn ở thành phố.

Nhiều người nghe đến chuyện “về quê” thường nghĩ ngay đến sự thụt lùi, là bị “rớt đài” trong cuộc đua bám trụ thành phố, thế nhưng khi chính mình trải nghiệm, tôi nhận ra chất lượng cuộc sống và cảm giác hài lòng, hạnh phúc của mình đã tăng lên.