Nhằm lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với thiên nhiên trong cộng đồng, trong 2 ngày 10/10 và 11/10 vừa qua, nhóm học sinh THPT tại Hà Nội thuộc dự án Striped Project đã tổ chức thành công sự kiện thu gom đồ bỏ đi Lượm Đây II 2026: Rosique.

Ảnh tập thể " Lượm đây II 2026: Rosique - Hoạt động xanh thiết thực và ý nghĩa của giới trẻ"

Là hoạt động mở màn cho chuỗi chiến dịch chặng 2 mùa 12 của dự án, “Lượm Đây” từ lâu đã trở thành ngày hội thu gom phế liệu thường niên quen thuộc với mục tiêu khơi dậy thói quen tái chế trong từng cá nhân.

Trong hai ngày cuối tuần 10 - 11/102026, sự kiện diễn ra tại Trường TH - THCS Nguyễn Tuân (số 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân) đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô cùng hơn 180 tình nguyện viên là học sinh trên toàn thành phố.

Đến với sự kiện, người dân và các bạn trẻ đã mang tặng rất nhiều chai lọ cũ, sách vở, báo chí, giấy lộn cùng quần áo đã qua sử dụng. Nhờ sự chung tay hưởng ứng nhiệt tình từ các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên, Lượm Đây II 2026: Rosique đã gặt hái được những con số vô cùng ấn tượng gồm 3,7 tấn giấy, 2 tấn quần áo cũ, 300kg sách truyện và 150kg chai lọ.

Toàn bộ lượng phế liệu sau khi thu gom sẽ được phân loại và xử lý đúng quy trình.

Điều đặc biệt làm nên dấu ấn của “Lượm Đây” chính là hành trình "hồi sinh" những đồ vật tưởng chừng bỏ đi qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của các bạn học sinh. Một phần phế liệu thu về sẽ được các thành viên tự tay chế tác thành những vật dụng, đồ lưu niệm xinh xắn để bày bán tại Hội chợ tái chế “Giờ Phe” vào tháng 11 năm 2026.

Nguồn kinh phí thu được cùng các món quà đáng yêu này sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chuyến đi “Ngày Tình Nguyện” diễn ra vào tháng 2 năm 2027.

Chia sẻ về ý nghĩa sâu sắc của chương trình, bạn Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Trưởng ban Tổ chức Striped Project, cho biết, sự kiện không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải mà còn là cơ hội để lan tỏa thông điệp sống xanh, trân trọng "người bạn thiên nhiên". Ban tổ chức mong muốn gửi gắm đến cộng đồng thông điệp về việc bảo vệ và làm đẹp môi trường bắt đầu từ những hành động nhỏ bé nhất, đồng thời tạo ra một sân chơi bổ ích giúp các bạn học sinh kết nối, học hỏi và phát triển các kỹ năng sống.

Được thành lập từ tháng 6 năm 2015 bởi một nhóm học sinh THPT tại Hà Nội với sứ mệnh khắc phục tình trạng lãng phí giấy và tài nguyên gỗ, Striped Project trải qua 12 năm phát triển đã khẳng định vị thế là một trong những dự án môi trường hàng đầu do học sinh điều hành. Bằng việc xây dựng lòng tin vững chắc đối với phụ huynh, học sinh, nhà trường cùng các đối tác truyền thông, dự án tiếp tục đóng góp tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ và nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên rừng.

Sự thành công rực rỡ của Lượm Đây II 2026: Rosique không chỉ đánh dấu một cột mốc rực rỡ cho mùa chiến dịch thứ 12 của Striped Project, mà còn là bằng chứng cho nhiệt huyết, trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng.