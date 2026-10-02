Lưới điện Ukraine bị tấn công bởi biến thể UAV chưa từng được ghi nhận

Sternenko, một nhà hoạt động và tình nguyện viên Ukraine đang điều hành một trong những chiến dịch gây quỹ máy bay không người lái (UAV) lớn tại nước này, đã đăng video về chiếc UAV "có râu" của Nga lên mạng xã hội X. Ông nhận định những thanh "râu" ở phía trước nhiều khả năng đóng vai trò như các tiếp điểm điện, giúp kích hoạt đầu đạn khi UAV chạm vào những mục tiêu mảnh như dây cáp điện.

Ukraine phát hiện UAV Shahed "có râu" đang nhắm bắn vào đường dây điện. (Ảnh: DB)

Một thiết kế tương tự cũng được phát hiện tại một địa điểm khác. Tuy nhiên, Sternenko không cho biết cụ thể chiếc UAV được tìm thấy ở đâu, cũng như tình trạng của nó khi được phát hiện.

Theo Sternenko, những thanh nhô ra phía trước có thể được thiết kế để tạo tiếp xúc và kích hoạt đầu đạn khi Shahed tấn công các mục tiêu nhỏ như đường dây điện cao thế.

Thiết kế này có thể giải quyết một hạn chế của ngòi nổ va chạm thông thường. Loại ngòi nổ này thường cần tiếp xúc với một bề mặt đủ chắc để kích hoạt, trong khi dây điện hoặc phần khung lưới hở của cột truyền tải có thể khiến UAV xuyên qua, mắc lại hoặc rơi xuống mà không phát nổ. Những thanh "râu" nhô ra phía trước có thể giúp tạo điểm tiếp xúc ngay khi UAV chạm vào dây điện.

Một diễn biến khác cũng cho thấy khả năng Nga đang hướng các UAV phản lực vào những mục tiêu hạ tầng cụ thể.

Serhii Beskrestnov, chuyên gia về UAV và tác chiến điện tử với biệt danh "Flash", đồng thời là cố vấn công nghệ quốc phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết Nga dường như đã lần đầu sử dụng một loại đầu đạn đặc biệt trên UAV phản lực vào ngày 30/9.

Beskrestnov xác định đó là KRSN, một loại đầu đạn cắt hình nón được thiết kế để phá hủy các cột truyền tải điện cao thế và những kết cấu cầu bằng thép. Theo Beskrestnov, KRSN gồm một đầu đạn chính nặng 40 kg cùng bốn mô-đun tấn công bổ sung. Thay vì tạo sức công phá trên diện rộng, loại đầu đạn này tập trung năng lượng vụ nổ theo một đường hẹp để cắt xuyên kim loại. Điều đó khiến nó phù hợp hơn với việc phá chân cột thép hoặc dầm cầu.

Trong suốt cuộc xung đột, Nga chủ yếu sử dụng tên lửa và UAV Shahed để tấn công hệ thống năng lượng Ukraine, trong đó các nhà máy điện và trạm biến áp thường là những mục tiêu quan trọng.

Trong khi đó, các đường dây truyền tải điện trải dài qua những khu vực nông thôn rộng lớn lại khó bị tấn công hơn. Những cột điện và dây cáp riêng lẻ có kích thước tương đối nhỏ, khiến UAV khó đánh trúng và gây hư hại đáng kể.

Nếu nhận định của Sternenko là chính xác, việc bổ sung các thanh "râu" có thể giúp Shahed khắc phục một phần hạn chế này bằng cách kích hoạt đầu đạn ngay khi UAV tiếp xúc với đường dây điện.

Các phiên bản Shahed sử dụng động cơ phản lực còn tạo thêm một thách thức cho phòng không Ukraine. So với những mẫu ban đầu sử dụng động cơ cánh quạt, UAV phản lực có tốc độ cao hơn đáng kể, qua đó rút ngắn thời gian để các hệ thống phòng không phát hiện, theo dõi và đánh chặn chúng.