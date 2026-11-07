Lưới điện thông minh trước yêu cầu chuyển dịch năng lượng

Sau hơn 7 tháng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 4.311 hài cốt liệt sĩ, đạt 61,59%; hoàn thành hơn 20.265ha diện tích rà phá bom mìn để phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; 34/34 tỉnh, thành đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang trước một năm.