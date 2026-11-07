Lưới điện thông minh trước yêu cầu chuyển dịch năng lượng
Tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về hiện đại hóa hệ thống điện. Phát triển lưới điện thông minh vì thế không chỉ là bài toán công nghệ mà còn đòi hỏi những cơ chế, chính sách phù hợp. Đây là vấn đề trọng tâm tại Hội nghị quốc tế về lưới điện thông minh Đông Nam Á lần thứ 9 do Đại học Bách khoa Hà Nội đăng cai tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/luoi-dien-thong-minh-truoc-yeu-cau-chuyen-dich-nang-luong-246261107001405831.htm