Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Trong khi Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa được chấp thuận đầu tư đường dây 220 kV Mỏ Cày - Mỹ Tho với tổng vốn hơn 923 tỷ đồng, báo cáo vận hành lưới điện tháng 9/2026 của chính doanh nghiệp này cho thấy một số đường dây khu vực Mỹ Tho đã xuất hiện tình trạng mang tải ở mức cảnh báo.

Theo báo cáo EVNNPT gửi Cục Điện lực thuộc Bộ Công Thương và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, trong tháng 9/2026, khu vực miền Nam có 12 trong tổng số 184 đường dây 220 kV vận hành ở mức cảnh báo, tương ứng 90-100% tải định mức.

Đáng chú ý, danh sách này có hai đoạn đường dây liên quan trực tiếp đến khu vực Mỹ Tho, gồm Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho 500 (275) và Mỹ Tho 500 (272) - Cai Lậy (273).

EVNNPT cho biết tình trạng mang tải cao tại các đường dây được liệt kê trong nhóm này liên quan đến các nhà máy điện phát công suất cao và nhu cầu phụ tải gia tăng.

Mức cảnh báo 90-100% cho thấy các đường dây đã vận hành gần giới hạn tải định mức tại một số thời điểm. Tuy nhiên, đây chưa phải tình trạng quá tải vượt định mức. Báo cáo cũng chưa công bố riêng mức tải cực đại và thời gian duy trì cảnh báo của từng đoạn đường dây Mỹ Tho.

Sơ đồ hướng tuyến dự án đường dây 220 kV Mỏ Cày – Mỹ Tho, tổng chiều dài khoảng 36,23 km, vốn đầu tư hơn 923 tỷ đồng. Nguồn: EVNNPT.

Đối chiếu với báo cáo cùng kỳ năm 2025 cho thấy tuyến Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho 500 cũng từng nằm trong danh sách các đường dây 220 kV miền Nam vận hành ở mức cảnh báo 90-100% tải định mức.

Việc cùng một tuyến xuất hiện trong báo cáo cảnh báo của hai kỳ tháng 9 cách nhau một năm là chi tiết đáng chú ý về áp lực vận hành lưới điện khu vực. Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định tình trạng mang tải cao diễn ra liên tục trong khoảng thời gian này.

Không chỉ ghi nhận áp lực mang tải, báo cáo tháng 9/2026 còn cho thấy Trạm biến áp 500 kV Mỹ Tho xuất hiện điện áp cao trong tổng thời gian 3 giờ, với mức điện áp cao nhất 526,4 kV.

Đây là chỉ dấu vận hành cần được theo dõi, song hiện tượng điện áp cao và tình trạng đường dây mang tải gần định mức là hai vấn đề kỹ thuật khác nhau, chưa thể xác định có quan hệ nhân quả chỉ từ những số liệu được công bố.

Trong bối cảnh đó, ngày 25/10/2026, EVNNPT thông báo UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 6612/QĐ-UBND, chấp thuận doanh nghiệp làm nhà đầu tư dự án đường dây 220 kV Mỏ Cày - Mỹ Tho.

Theo công bố, dự án có quy mô đường dây trên không hai mạch, chiều dài khoảng 36,23 km, kết nối Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày với Trạm biến áp 500/220 kV Mỹ Tho.

Trong đó, đoạn tuyến qua tỉnh Vĩnh Long dài khoảng 25,37 km và đoạn qua Đồng Tháp dài khoảng 10,86 km. Công trình còn bao gồm việc lắp đặt thiết bị cho bốn ngăn lộ 220 kV tại hai trạm biến áp đầu tuyến và cuối tuyến.

EVNNPT xác định mục tiêu của dự án là truyền tải công suất từ các nguồn điện gió, điện mặt trời tại Tây Nam Bộ, đồng thời giảm tải, tránh quá tải những đường dây hiện hữu, nâng cao chất lượng điện áp và độ tin cậy cung cấp điện.

Tuy nhiên, dự án mới ở bước chấp thuận nhà đầu tư. Theo tiến độ được công bố, công tác thi công dự kiến bắt đầu từ tháng 6/2027 và hoàn thành vào tháng 12/2028.

Như vậy, từ thời điểm xuất hiện các cảnh báo trong báo cáo tháng 9/2026 đến khi tuyến đường dây mới dự kiến hoàn thành vẫn còn hơn hai năm. Trong khoảng thời gian này, việc bảo đảm vận hành an toàn tiếp tục phụ thuộc vào năng lực của hạ tầng hiện hữu, phương thức điều độ và những giải pháp kỹ thuật được triển khai.

Báo cáo EVNNPT cho biết doanh nghiệp đang thực hiện các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện, đồng thời phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống điện để đề xuất phương thức vận hành nhằm hạn chế tình trạng đầy tải và quá tải.

Từ những số liệu đã công bố, vấn đề đặt ra là khả năng đáp ứng của lưới điện khu vực Mỹ Tho trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi dự án 923 tỷ đồng hoàn thành.

Đặc biệt, cần làm rõ dự án Mỏ Cày - Mỹ Tho sẽ trực tiếp giảm tải cho những đoạn đường dây nào, công suất truyền tải dự kiến được bổ sung ra sao và mức độ cải thiện đối với hai tuyến đã xuất hiện cảnh báo trong báo cáo tháng 9/2026.

Dữ liệu công khai hiện chưa đủ để kết luận hai đoạn đường dây Mỹ Tho 2 - Mỹ Tho 500 và Mỹ Tho 500 - Cai Lậy sẽ được giải tỏa trực tiếp nhờ dự án mới.

Việc làm rõ các thông số này không chỉ giúp đánh giá hiệu quả của khoản đầu tư hơn 923 tỷ đồng mà còn cho thấy mức độ đồng bộ giữa phát triển nguồn năng lượng tái tạo và hạ tầng truyền tải điện tại khu vực Tây Nam Bộ.