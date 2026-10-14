Lưới điện cao thế Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) làm việc với Công ty Lưới điện cao thế Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2026 và triển khai kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Đồng bộ lưới điện tại các khu vực mới tiếp nhận

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2026, Công ty Lưới điện cao thế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, triển khai đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và từng bước đồng bộ lưới điện tại các khu vực mới tiếp nhận.

Đáng chú ý, Công ty đã hoàn tất chuyển kết nối hệ thống SCADA đối với 56/56 trạm biến áp 110 kV tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời thực hiện thử thao tác xa tại toàn bộ 56 trạm.

Trong công tác sửa chữa lớn, kế hoạch năm 2026 sau điều chỉnh gồm 36 công trình với tổng vốn hơn 160 tỷ đồng; giá trị thực hiện đạt hơn 122 tỷ đồng, tương đương 76,3% kế hoạch. Đối với đầu tư xây dựng, Công ty được giao 88 dự án với kế hoạch vốn 500 tỷ đồng, giá trị thực hiện đến cuối tháng 9 đạt hơn 392 tỷ đồng, tương đương 78,43%.

Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Luân Quốc Hưng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Luân Quốc Hưng đề nghị Công ty Lưới điện cao thế tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm là quản lý kỹ thuật và đầu tư, sửa chữa lưới điện.

Theo ông Luân Quốc Hưng, công tác quản lý kỹ thuật cần chuyển mạnh sang hướng chủ động phòng ngừa, phân tích nguyên nhân từng nhóm sự cố để xây dựng giải pháp cụ thể.

Đối với các nguy cơ do giông sét, vi phạm hành lang an toàn hoặc phương tiện thi công, đơn vị cần tăng cường các giải pháp kỹ thuật, ứng dụng camera giám sát tại những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời xây dựng lộ trình đầu tư chống sét, tăng cường tiếp địa và phân công rõ trách nhiệm.

"Phải đặt mục tiêu giảm sự cố theo từng quý, xác định rõ giải pháp, tiến độ và người chịu trách nhiệm", Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh.

Đối với đầu tư và sửa chữa lớn, ông Luân Quốc Hưng yêu cầu thay đổi cách tổ chức theo hướng chuẩn bị sớm hơn từ khâu lập phương án, thuê tư vấn, lựa chọn nhà thầu, tránh dồn khối lượng vào cuối năm. Đồng thời, cần phân công rõ đầu mối phụ trách từng lĩnh vực, chủ động chuẩn bị kế hoạch đầu tư trước từ 1,5-2 năm để từng bước đưa công tác đầu tư, sửa chữa vào nền nếp.

Phó Tổng giám đốc cũng cho biết Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty Lưới điện cao thế Thành phố Hồ Chí Minh về nguồn lực, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn, trong đó chú trọng đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho lực lượng trực tiếp quản lý, vận hành.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Quốc Bảo.

Hoàn thiện kết cấu lưới điện 110-220 kV giai đoạn mới

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo yêu cầu Công ty Lưới điện cao thế Thành phố Hồ Chí Minh rà soát kỹ kế hoạch giai đoạn 2026 2030, đặc biệt là kết cấu mạch vòng lưới điện 110 kV, 220 kV và khả năng liên kết giữa các khu vực trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng như với các địa phương lân cận.

Chủ tịch Hội đồng thành viên lưu ý mục tiêu hoàn thiện mô hình trạm biến áp không người trực và tiêu chí N-1 cần được xác định cụ thể trong kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Hiện tại, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 54/57 trạm biến áp 110 kV đã vận hành theo mô hình không người trực; tại Bình Dương là 29/35 trạm và Bà Rịa - Vũng Tàu là 5/21 trạm.

Bên cạnh đó, ông Phạm Quốc Bảo yêu cầu đơn vị chủ động kế hoạch dự phòng vật tư cho mùa khô, tăng cường các giải pháp chống sét, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để đánh giá những khu vực có nguy cơ cao; đồng thời xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập xử lý sự cố nhằm nâng cao khả năng ứng phó trong vận hành.

Về nguồn nhân lực, Chủ tịch Hội đồng thành viên đề nghị rà soát cơ cấu lao động, chủ động kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật phù hợp với phạm vi quản lý lưới điện ngày càng mở rộng.

Chủ tịch Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh, năm 2027 vẫn là giai đoạn cần tập trung nguồn lực để củng cố tổ chức, hoàn thiện lưới điện và nâng cao năng lực quản lý vận hành. Trên nền tảng đó, Công ty Lưới điện cao thế Thành phố Hồ Chí Minh cần từng bước đưa công tác quản lý kỹ thuật, đầu tư và sửa chữa vào nền nếp, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả các mục tiêu giai đoạn 2028-2030.