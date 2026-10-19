Luộc trứng vữa bao nhiêu phút? Cách luộc trứng vữa ngon, không bị vỡ

Luộc trứng vữa bao nhiêu phút?

Trứng vữa (một số nơi còn gọi là trứng dữa, trứng ấp dở) thường được dùng để chỉ trứng đã đem ấp nhưng không có trống, không thể nở thành con. Một số người thích món này bởi cảm giác béo, bùi khác với trứng luộc thông thường.

Vì không phải món ăn quá phổ biến nên nhiều người thường không biết cách luộc trứng vữa. Theo kinh nghiệm của một số bà nội trợ, nên thả trứng vào nước lạnh từ đầu rồi đun đến khi nước bắt đầu sôi thì hạ lửa thật nhỏ, đun thêm chừng 6-7 phút là trứng có thể ăn được.

Cách luộc trứng vữa không bị nứt vỡ

Trứng vữa là trứng không có trống, kết cấu bên trong loãng hơn trứng thường. Có hai loại là trứng vữa đặc (trứng óc đậu) và trứng vữa nước. Vì vậy, khi luộc trứng vữa cần lưu ý những điều sau để tránh trứng không bị nứt vỡ:

Làm sạch trứng

Trước khi luộc, bạn phải rửa trứng nhẹ nhàng cho sạch. Nếu trứng để tủ lạnh thì cần lấy ra để ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Việc này nhằm đảo bảo độ chính xác khi căn giờ luộc để có được món trứng chín theo yêu cầu.

Chọn nồi vừa với lượng trứng

Dùng nồi đủ rộng để xếp trứng thành một lớp ở đáy. Đặt nhẹ tay từng quả vào trong nồi, tránh xếp chồng hoặc nhồi quá nhiều trứng trong một nồi nhỏ. Sau đó đổ nước lạnh ngập cao hơn mặt trứng khoảng 2,5cm. Đậy nắp và đun đến khi nước sôi.

Trứng vữa có vị béo, bùi, ăn ngậy thơm khiến nhiều người ưa thích. Ảnh: HL

Hạ lửa nhỏ, đun trứng trong nước nóng vừa

Ngay khi nước sôi, hạ lửa thật nhỏ để đun liu riu trong 6-7 phút. Với trứng cỡ lớn có thể để khoảng 12-15 phút. Trứng vữa đặc thường thời gian sẽ lâu hơn trứng vữa nước khoảng 2-3 phút.

Làm nguội rồi bóc vỏ nhẹ nhàng

Chắt nước nóng rồi xả nước lạnh cho trứng nguội bớt. Gõ nhẹ quanh vỏ, bắt đầu bóc từ đầu to của quả trứng. Trứng vữa nước (trứng óc đậu) luộc đạt chuẩn khi bên trong có màu vàng nhạt, kết cấu núng nính. Trứng vữa đặc luộc có lòng đỏ nhạt tràn ra lòng trắng, kết cấu chắc hơn, hơi giống trứng thường. Khi ăn rưới một ít muối tiêu chanh ớt lên, có thể ăn kèm rau răm cho tăng hương vị.

Mẹo chọn trứng vữa ngon

Khi tìm mua trứng vữa, trước hết cần hỏi rõ người bán về loại trứng và nguồn gốc. Không nên mặc định mọi loại “trứng ấp dở” đều có cùng chất lượng hoặc có thể chế biến theo cùng một công thức.

Không có mẹo nhìn vỏ, lắc trứng hay nghe lời mô tả về độ béo bùi nào đủ để xác nhận trứng ăn được. Theo kinh nghiệm của những người chuyên bán trứng vữa, muốn chọn trứng ngon thì phải soi bằng đèn pin. Trứng tươi khi soi có ánh sáng xuyên qua vỏ, có lòng đỏ và lòng trắng rõ ràng. Trứng vữa ngon là khi soi ánh sáng không xuyên qua, chỉ thấy trứng có màu đỏ đều, không có chấm đen.

Không nên chọn trứng vữa có vỏ sậm màu, bị dập hoặc có chấm đen trên vỏ, rất dễ là trứng bị thối, ung, luộc lên có mùi khó chịu.