Luộc trứng đừng cho luôn vào nồi, nhớ làm điều này trước trứng sẽ cực dễ bóc vỏ mà còn không bị nứt

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn gia đình, cung cấp protein, chất béo, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, protein trong trứng có giá trị dinh dưỡng cao, chứa các axit amin thiết yếu với tỷ lệ phù hợp và dễ được cơ thể hấp thu. Nhờ đó, trứng có thể góp mặt trong thực đơn hằng ngày với nhiều cách chế biến khác nhau.

Từ trứng chiên, trứng ốp la đến trứng kho hay trứng hấp, mỗi món đều có sức hấp dẫn riêng. Trong đó, trứng luộc được nhiều người yêu thích bởi cách làm đơn giản, không cần thêm nhiều gia vị mà vẫn giữ được vị thơm béo tự nhiên. Để trứng chín đều, hạn chế nứt vỏ và dễ bóc sau khi luộc, bạn có thể áp dụng những mẹo dưới đây.

1. Để trứng bớt lạnh trước khi luộc

Nếu trứng vừa lấy từ tủ lạnh ra, bạn nên để trứng bớt lạnh trước khi cho vào nồi. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến vỏ trứng nứt trong quá trình đun nóng. Bạn có thể ngâm trứng trong nước ấm khoảng 10-15 phút hoặc để trứng ở nhiệt độ phòng một lúc trước khi chế biến. Cách này giúp giảm chênh lệch nhiệt độ, hạn chế nguy cơ nứt vỏ khi luộc.

2. Thêm một chút muối hoặc giấm vào nước luộc

Khi chuẩn bị luộc trứng, bạn có thể cho một ít muối hoặc vài giọt giấm trắng vào nồi nước. Đây không phải là cách giúp vỏ trứng tự bong ra, nhưng giấm có thể hỗ trợ làm đông nhanh phần lòng trắng nếu trứng bị nứt, hạn chế lòng trắng chảy ra ngoài. Nhờ vậy, quả trứng vẫn giữ được hình dáng tương đối đẹp mắt.

3. Bắt đầu luộc bằng nước lạnh

Thay vì thả trứng trực tiếp vào nồi nước đang sôi, bạn nên xếp trứng vào nồi rồi thêm nước lạnh sao cho ngập trứng. Sau đó, đặt nồi lên bếp và đun nóng từ từ. Cách làm này giúp trứng thích nghi dần với nhiệt độ tăng lên, giảm nguy cơ nứt vỏ do sốc nhiệt. Bạn cũng nên tránh để trứng va đập mạnh vào nhau hoặc vào thành nồi trong quá trình luộc.

4. Đậy nắp nồi trong quá trình đun

Đậy nắp giúp nước nóng nhanh hơn và duy trì nhiệt độ ổn định trong nồi. Nhờ đó, bạn dễ kiểm soát quá trình luộc mà không cần đun quá lâu. Khi nước bắt đầu sôi, có thể hạ nhỏ lửa để nước sôi nhẹ, tránh làm trứng va đập liên tục dẫn đến nứt vỏ.

5. Canh thời gian để trứng đạt độ chín mong muốn

Thời gian luộc quyết định đáng kể đến kết cấu của lòng trắng và lòng đỏ. Nếu muốn trứng chín kỹ, lòng đỏ đông hoàn toàn mà không quá khô, bạn có thể luộc khoảng 9-12 phút kể từ khi nước sôi nhẹ. Thời gian cụ thể còn phụ thuộc vào kích thước trứng và nhiệt độ ban đầu.

Nếu thích lòng đỏ mềm hơn, bạn nên rút ngắn thời gian luộc. Ngược lại, trứng cần được nấu chín kỹ để bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là khi dùng cho trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có sức đề kháng yếu. Không nên đun quá lâu vì lòng trắng có thể trở nên dai, lòng đỏ khô bở và đôi khi xuất hiện viền xanh xám quanh lòng đỏ.

6. Ngâm trứng vào nước lạnh ngay sau khi luộc

Sau khi trứng đạt độ chín mong muốn, hãy vớt ra và cho vào bát nước lạnh trong vài phút. Việc làm nguội nhanh giúp trứng ngừng chín do nhiệt dư, hạn chế lòng đỏ tiếp tục bị khô và hỗ trợ bóc vỏ dễ dàng hơn. Khi bóc, bạn có thể gõ nhẹ quanh vỏ rồi lăn trứng trên mặt phẳng để các mảnh vỏ nứt đều, sau đó bóc từ đầu trứng có túi khí để thao tác thuận tiện hơn.

Chỉ với một vài lưu ý từ khâu chuẩn bị đến khi làm nguội, bạn đã có thể luộc trứng dễ dàng hơn, hạn chế tình trạng nứt vỏ và có thành phẩm đẹp mắt. Đừng quên điều chỉnh thời gian luộc theo sở thích để món trứng vừa ngon miệng, vừa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm.