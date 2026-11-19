Thiết bị hình chiếc lược được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu tại Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Một thiết bị có hình dáng như chiếc lược thông thường có thể mở ra hướng điều trị rụng tóc mới: vừa chải đầu, vừa tạo xung điện đưa thuốc thấm sâu vào nang tóc. Thử nghiệm trên chuột cho thấy thiết bị giúp phục hồi tới 97,85% độ che phủ tóc sau 28 ngày, vượt trội so với các loại thuốc mọc tóc phổ biến.

Với hơn 1,5 tỷ người trên thế giới đang mắc chứng rụng tóc do nội tiết tố androgen (androgenetic alopecia), việc chải tóc trước gương mỗi sáng đôi khi không đơn thuần là một thói quen chăm sóc cá nhân, mà còn đi kèm nỗi lo âm thầm về tình trạng tóc ngày càng thưa rụng.

Tuy nhiên, một vật dụng quen thuộc trong đời sống hằng ngày có thể trở thành chìa khóa mở ra phương pháp điều trị rụng tóc mới. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa phát triển một chiếc lược tích hợp công nghệ vi điện tử, có khả năng hỗ trợ điều trị rụng tóc ngay trong quá trình chải đầu.

Theo một nghiên cứu trên chuột, thiết bị này giúp đạt tỷ lệ che phủ tóc (lông) gần 100% chỉ sau 28 ngày. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm sử dụng minoxidil – loại thuốc bôi kích thích mọc tóc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay – chỉ đạt khoảng 70%.

Trong phiên bản công bố sớm của nghiên cứu đã qua bình duyệt, nhóm tác giả cho biết chiếc lược được tích hợp một mạch điều khiển vi điện tử cùng mô-đun giải phóng thuốc, có cấu tạo tương tự ruột bút bi. Các bộ phận này được bố trí chính xác bên trong hệ thống răng lược đan xen giữa những răng dài và ngắn.

Khi các răng lược lướt trên da đầu, hệ thống sẽ tạo ra một điện trường xung định hướng. Cơ chế này vừa đưa các phân tử thúc đẩy mọc tóc thấm sâu vào da, vừa tạm thời mở các "cánh cổng" trên màng tế bào nang tóc, tạo điều kiện để thuốc đi vào bên trong tế bào.

Nghiên cứu là sản phẩm hợp tác giữa các nhà khoa học thuộc Đại học Beihang và Đại học Thành phố Hong Kong, được công bố trên tạp chí Nature Communications ngày 3/11.

"Detangle chứng minh tính an toàn và hiệu quả trong việc đưa các hoạt chất điều trị vào sâu trong mô, phục vụ lĩnh vực da liễu", nhóm nghiên cứu nhận định.

Theo bài báo, tên gọi Detangle được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Tangled của hãng Disney ra mắt năm 2010. Trong phim, nhân vật Rapunzel nổi tiếng với mái tóc vàng dài tới 70 feet (khoảng 21,3 m).

Điểm đặc biệt của thiết bị là khả năng đồng thời tạo điện trường và đưa hai loại thuốc vào da đầu trong lúc chải tóc. Một loại có tác dụng thúc đẩy hình thành mạch máu xung quanh nang tóc, trong khi loại còn lại ức chế quá trình chuyển hóa enzyme tạo ra androgen – yếu tố nội tiết đóng vai trò chính trong chứng rụng tóc.

Điện trường được tạo ra nhờ sự phối hợp giữa các răng lược dài và ngắn, kích hoạt khi người dùng chải tóc và thiết bị kéo nhẹ trên bề mặt da. Theo nghiên cứu, cường độ điện trường tạo ra mạnh gấp 2,63 lần so với các điện cực thông thường.

Trong khi đó, thuốc được lưu trữ bên trong mô-đun giải phóng đặt tại các răng lược ngắn. Khi lược tiếp xúc với da đầu, thuốc được đưa ra đồng thời với quá trình tạo xung điện. Nhờ tác động của điện trường, các phân tử thuốc có thể thâm nhập sâu hơn so với phương pháp bôi ngoài da truyền thống.

Trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu phát hiện hệ thống có thể đưa các phân tử từ bề mặt da xuống độ sâu khoảng 660 micromet chỉ trong vòng một giây thực hiện động tác chải.

Kết quả này sâu hơn 9 lần so với mức 74 micromet của các loại thuốc bôi thông thường và hơn 2 lần so với độ sâu khoảng 250 micromet mà các điện cực truyền thống đạt được.

Ở độ sâu mà Detangle có thể tác động, điện thế xuyên màng tế bào được tạo ra trong quá trình chải vượt ngưỡng 0,7 volt. Theo nhóm nghiên cứu, mức điện thế này kích hoạt hiệu ứng điện thẩm (electroporation), tạm thời làm tăng tính thấm của màng tế bào, qua đó giúp các phân tử thuốc trên lược đi vào tế bào nang tóc hiệu quả hơn.

Thử nghiệm trên chuột cho thấy hiệu quả vượt trội

Để đánh giá khả năng kích thích mọc tóc, các nhà khoa học tiến hành thử nghiệm trên những con chuột đã được loại bỏ lông tại một vùng da nhất định.

Sau 28 ngày, nhóm chuột không được điều trị chỉ mọc lại khoảng 1% lượng lông tại khu vực này. Trong khi đó, ở nhóm chỉ được kích thích bằng các xung điện từ Detangle, tỷ lệ mọc lại tăng lên khoảng 40%.

Hiệu quả rõ rệt hơn xuất hiện ở nhóm được kết hợp kích thích điện với hai phân tử điều trị. Những con chuột này được sử dụng thiết bị ba ngày một lần và đạt tỷ lệ che phủ lông lên tới 97,85% vào ngày thứ 28.

Để so sánh, tỷ lệ phục hồi lông ở nhóm sử dụng finasteride – một loại thuốc điều trị rụng tóc truyền thống – đạt khoảng 50%. Nhóm được điều trị bằng minoxidil đạt khoảng 70%.

Các phân tích sâu hơn cũng cho thấy nhóm sử dụng liệu pháp kết hợp có sự cải thiện về số lượng nang tóc, lưu lượng máu tại khu vực điều trị và những chỉ số liên quan đến hệ thống mạch máu.

Nhóm nghiên cứu đồng thời kiểm tra các dấu hiệu bất thường liên quan đến da, phản ứng viêm và tổn thương thần kinh ở chuột. Kết quả không phát hiện bất thường rõ rệt trong những điều kiện thí nghiệm được sử dụng.

Dù vậy, nghiên cứu hiện chưa cho biết liệu nhóm tác giả có kế hoạch tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người hay không, cũng như thiết bị đã được định hướng thương mại hóa hay chưa.

Các nhà khoa học cho rằng hệ thống phân phối thuốc của Detangle không chỉ có tiềm năng ứng dụng trong điều trị rụng tóc mà còn có thể được phát triển để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác.

"Detangle mở ra một nền tảng linh hoạt cho việc đưa đồng thời nhiều hoạt chất điều trị vào mô, vượt ra ngoài phạm vi điều chỉnh chuyển hóa", nhóm nghiên cứu kết luận.

Theo SCMP