Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications cho thấy thiết bị có khả năng kích thích nang tóc, đồng thời đưa các phân tử trị liệu thâm nhập sâu vào da, qua đó thúc đẩy quá trình mọc tóc.

Chiếc lược Detangle sử dụng kích thích điện và truyền dẫn thuốc chống rụng tóc. Ảnh: Liu et al., Nature Communications

Detangle được thiết kế với các răng lược có độ dài khác nhau, tích hợp điện cực và hệ thống dẫn truyền thuốc. Cấu trúc này giúp tạo ra điện trường mạnh hơn 2,63 lần so với thiết kế có các răng lược xếp thẳng hàng. Theo nhóm nghiên cứu, điện trường do thiết bị tạo ra có khả năng thâm nhập vào vùng nang tóc sâu gấp khoảng 9 lần so với phương pháp bôi thuốc thông thường.

Thiết bị hoạt động theo hai cơ chế chính. Các xung điện phát ra từ răng lược có tác dụng kích thích nang tóc, trong khi hệ thống dẫn truyền thuốc hỗ trợ đưa các phân tử trị liệu vào sâu trong da thông qua kỹ thuật điện di. Kỹ thuật này làm tăng tính thấm của màng tế bào trong thời gian ngắn, tạo điều kiện để các phân tử trị liệu đi vào bên trong tế bào.

Để kiểm chứng hiệu quả, nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm trên chuột đực bị rụng lông do testosterone. Các nhà khoa học kết hợp kích thích điện với hai liệu pháp di truyền thử nghiệm, gồm plasmid VEGFA có tác dụng thúc đẩy hình thành mạch máu quanh nang tóc và siRNA SRD5A2 giúp ức chế gene liên quan đến quá trình sản sinh hormone gây teo nang tóc.

Cơ chế truyền dẫn thuốc và kích thích điện của chiếc lược.

Sau 28 ngày, nhóm chuột không được điều trị chỉ mọc lại khoảng 1% lượng lông trên vùng da đã cạo. Trong khi đó, nhóm được kích thích điện bằng thiết bị Detangle đạt tỷ lệ mọc lông khoảng 40%.

Hiệu quả được cải thiện đáng kể khi thiết bị được kết hợp với các phân tử trị liệu. Cụ thể, tỷ lệ mọc lông đạt khoảng 85% khi sử dụng siRNA SRD5A2 và 90% khi kết hợp với plasmid VEGFA.

Đáng chú ý, những con chuột được điều trị bằng phương pháp kết hợp cả kích thích điện và hai liệu pháp di truyền đạt tỷ lệ phục hồi lông khoảng 97,85% sau 28 ngày thử nghiệm.

Kết quả trên cho thấy việc kết hợp kích thích điện với phương pháp đưa thuốc trực tiếp vào vùng nang tóc có thể nâng cao hiệu quả điều trị rụng tóc. Tuy nhiên, riêng phương pháp kích thích điện chưa kết hợp thuốc vẫn cho hiệu quả thấp hơn so với các loại thuốc điều trị thông thường như finasteride và minoxidil, với tỷ lệ mọc lông tương ứng khoảng 50% và 70%.

Dù vậy, nghiên cứu hiện mới được thực hiện trên động vật. Các nhà khoa học cho biết còn cần tiến hành thêm những thử nghiệm để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của thiết bị trên người trước khi có thể xem xét ứng dụng trong điều trị rụng tóc.

Video: Rụng tóc nhiều cảnh báo điều gì? | THVL