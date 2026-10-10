Lược điện có thực sự tốt cho tóc? 7 điều cần biết trước khi mua và sử dụng

Lược điện có thực sự tốt cho tóc?

So với máy duỗi tóc truyền thống sử dụng hai bản nhiệt để ép tóc, lược điện kết hợp giữa nhiệt và thao tác chải, giúp tóc được định hình nhẹ nhàng hơn và vẫn giữ được độ phồng tự nhiên.

Nhiều mẫu lược điện hiện nay còn có khả năng điều chỉnh nhiều mức nhiệt, cho phép người dùng lựa chọn phù hợp với từng chất tóc. Khi sử dụng đúng cách, thiết bị có thể giúp tóc thẳng và gọn gàng hơn mà không cần đến các phương pháp duỗi bằng hóa chất.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng lược điện hoàn toàn không gây hại cho tóc. Nhiệt độ quá cao, chải nhiều lần trên cùng một lọn tóc hoặc sử dụng quá thường xuyên đều có thể khiến tóc mất độ ẩm, trở nên khô xơ và dễ gãy. Vì vậy, sử dụng đúng nhiệt độ và kết hợp sản phẩm bảo vệ tóc khỏi nhiệt là điều rất quan trọng.

Lược điện kết hợp giữa nhiệt và thao tác chải, giúp tóc được định hình nhẹ nhàng hơn và vẫn giữ được độ phồng tự nhiên

7 bước dùng lược điện hạn chế hư tổn

Làm khô tóc trước khi tạo kiểu

Không nên sử dụng lược điện trên tóc còn ướt, trừ khi sản phẩm được nhà sản xuất thiết kế riêng cho tóc ẩm. Nhiệt tác động lên tóc ướt có thể làm tăng nguy cơ tổn thương sợi tóc.

Dùng sản phẩm chống nhiệt

Xịt hoặc thoa một lớp bảo vệ nhiệt trước khi tạo kiểu giúp hạn chế tác động trực tiếp của nhiệt và hỗ trợ duy trì độ ẩm cho tóc.

Chia tóc thành từng phần

Chia tóc thành những lọn vừa phải giúp nhiệt phân bố đều hơn, đồng thời hạn chế phải chải đi chải lại nhiều lần.

Chọn nhiệt độ phù hợp

Tóc mỏng, yếu hoặc đã qua xử lý hóa chất có thể bắt đầu ở khoảng 120 - 160°C; tóc thường khoảng 160 - 180°C; tóc dày, cứng hoặc xoăn có thể cần khoảng 180 - 200°C.

Nguyên tắc chung là chỉ sử dụng mức nhiệt thấp nhất nhưng vẫn đạt hiệu quả tạo kiểu mong muốn.

Chải đều từ gốc đến ngọn

Đưa lược sát chân tóc rồi chải nhẹ theo chiều từ trên xuống dưới với tốc độ ổn định. Không giữ lược quá lâu tại một vị trí và tránh lặp lại quá nhiều lần trên cùng một lọn tóc.

Dưỡng tóc sau khi tạo kiểu

Một lượng nhỏ serum hoặc tinh dầu có thể giúp bạn chăm sóc tóc trông bóng mượt hơn và giảm cảm giác khô xơ. Nếu sử dụng sản phẩm giữ nếp, chỉ nên dùng vừa đủ.

Vệ sinh và bảo quản đúng cách

Sau khi sử dụng, hãy tắt nguồn, rút điện và chờ thiết bị nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh. Loại bỏ tóc rụng, bụi bẩn trên răng lược bằng khăn mềm và bảo quản ở nơi khô ráo.

Nhìn chung, lược điện có thể là công cụ tạo kiểu tiện lợi nếu được lựa chọn đúng và sử dụng hợp lý. Điều quan trọng không phải tìm một thiết bị “không gây hại”, mà là kiểm soát nhiệt độ, hạn chế tần suất sử dụng và bảo vệ tóc trước khi tạo kiểu. Khi đó, bạn vừa có thể tiết kiệm thời gian làm tóc vừa hạn chế nguy cơ khiến mái tóc khô xơ, mất độ bóng và dễ gãy.