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Luộc bắp Mỹ bao nhiêu phút?

Cách luộc bắp Mỹ ngon

Mẹo luộc bắp Mỹ ngon ngọt

Luộc bắp Mỹ bao nhiêu phút?

Người nội trợ có thể kiểm tra độ chín của bắp Mỹ tươi sau khi luộc khoảng 15-20 phút, tính từ lúc nước sôi. Với những bắp to, nhiều lớp bẹ hoặc xếp bắp thành nhiều tầng trong nồi, thời gian luộc sẽ lâu hơn. Vì vậy không nên áp dụng một mốc thời gian nhất định cho mọi mẻ luộc.

Để chắc chắn, bạn có thể kiểm tra bằng cách dùng tăm hoặc nĩa xiên thử vào hạt bắp, sau đó lấy một hạt ra để nguội rồi nếm. Bắp vừa chín tới có hạt mềm, mọng nước và có chút giòn nhẹ. Nếu hạt vẫn cứng, vị ngọt nhưng hơi dính đầu lưỡi thì nên tiếp tục luộc và kiểm tra sau vài phút.

Khác với bắp nếp dẻo, bắp Mỹ có độ giòn ngọt đặc trưng. Vì vậy không nên đun quá lâu trên bếp khiến bắp Mỹ mất đi cảm giác tươi mọng mà không thể dẻo thêm được.

Cách luộc bắp Mỹ ngon

Nguyên liệu cho một mẻ luộc 3–4 trái bắp Mỹ gồm nước sạch và một ít muối tùy khẩu vị. Nên chọn những bắp có kích thước đồng đều để dễ canh độ chín.

Bước 1: Sơ chế bắp

Tước bỏ những lớp bẹ già, khô bên ngoài, giữ lại 2–3 lớp bẹ non ôm sát hạt. Loại bỏ phần râu khô, bẩn, cắt gọn cuống rồi rửa sạch. Nếu bắp quá dài so với nồi ta có thể cắt đôi. Không cần tách hạt hoặc cắt sát vào lõi để tránh bị vụn bắp, khó cầm khi thưởng thức.

Bước 2: Xếp bắp, thêm nước

Xếp bắp vào nồi, trái lớn ở dưới, trái nhỏ phía trên. Đổ nước gần ngập phần bắp, chừa khoảng trống đủ để đậy nắp và hạn chế nước trào khi sôi. Có thể thêm một nhúm muối nhỏ nếu thích. Vì bắp Mỹ tươi vốn có vị ngọt nên không nhất thiết phải cho đường hoặc sữa vào nước luộc.