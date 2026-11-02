Lúng túng thay đổi thời khóa biểu theo Thông tư 85

Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình (phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh minh họa

Mỗi trường một cách triển khai

Từ ngày 2-11, Trường THCS Chánh Hưng (phường Chánh Hưng, TPHCM) áp dụng thời khóa biểu mới, buổi sáng học 4 tiết, chiều học 2 tiết. Nếu học sinh không đăng ký hoạt động ngoài giờ chính khóa thì giờ ra về là 15 giờ chiều.

Một phụ huynh học sinh khối 9 cho biết, nhiều gia đình không thể sắp xếp đón con lúc 15 giờ. Thông tin từ giáo viên chủ nhiệm cho biết, giáo viên sẽ lập danh sách những học sinh có nhu cầu ở lại trường tự học đến 16 giờ 15 phút - giờ ra về theo thời khóa biểu trước đây - báo cáo ban giám hiệu để có phương án hỗ trợ học sinh phù hợp.

Tương tự, Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông) điều chỉnh thời khóa biểu từ ngày 2-11 để thực hiện Thông tư 85 của Bộ GD-ĐT. Theo đó, các môn học theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh và học sinh được xếp thời khóa biểu vào cuối buổi học hoặc trái buổi, không tổ chức xen kẽ với môn chính khóa. Học sinh không đăng ký môn học theo nhu cầu được ra về sớm.

Với cách làm khác, Trường Tiểu học Bạch Đằng (phường Bình Thạnh) thông báo giữ nguyên thời khóa biểu đã được áp dụng từ đầu năm học đến nay ở tất cả khối lớp, trong đó có các môn liên kết đến hết năm học 2026-2027.

Học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, TPHCM) tham gia hoạt động trải nghiệm tại lớp học. Ảnh minh họa.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội), Hiệu trưởng Dương Trần Bình cho biết, Thông tư 85 có hiệu lực thực hiện từ ngày 15-11. Việc điều chỉnh thời gian học tập và tổ chức các môn học phù hợp với quy định mới (nếu có) sẽ được thực hiện sau ngày 15-11. Hiện trường đang chờ hướng dẫn cụ thể của Sở GD-ĐT TPHCM để triển khai thống nhất.

"Quan điểm của nhà trường là điều chỉnh đúng quy định nhưng phải có lộ trình phù hợp, hạn chế tối đa sự xáo trộn trong sinh hoạt của học sinh và công việc của phụ huynh. Về cơ bản, nhà trường sẽ chủ động sắp xếp thời khóa biểu và giờ ra về hợp lý, bảo đảm quyền lợi của học sinh, không gây khó khăn không cần thiết cho phụ huynh", Hiệu trưởng Dương Trần Bình bày tỏ.

Chờ hướng dẫn của cơ quan quản lý

Theo quy định của Thông tư 85, hoạt động giáo dục tăng cường không được thu tiền người học; trong khi đó hoạt động giáo dục theo nhu cầu được thu tiền trên cơ sở đăng ký tự nguyện của phụ huynh và học sinh, không được xếp thời khóa biểu xen kẽ với môn học chính khóa.

Tại buổi làm việc giữa Sở GD-ĐT TPHCM và đại diện các trường học hôm 21-10 mới đây, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết, sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các trường thực hiện Thông tư 85. Trong đó, hướng dẫn các trường rà soát các chương trình liên kết đang tổ chức, xác định rõ phần nào là nội dung nền tảng (tổ chức miễn phí), phần nào là nội dung nâng cao (tổ chức theo nhu cầu và tự nguyện đăng ký tham gia của người học).

Ngoài ra, Sở GD-ĐT sẽ nghiên cứu tham mưu thành phố bố trí ngân sách cho hoạt động giáo dục tăng cường theo quy định.

Trong thời gian chờ hướng dẫn của cơ quan quản lý, cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) cho hay, trường vẫn duy trì tổ chức các môn học tăng cường để không làm xáo trộn việc học của học sinh và đưa đón của phụ huynh, tuy nhiên triển khai theo hình thức không thu phí.

"Trước mắt, trường tận dụng tối đa nguồn lực giáo viên của đơn vị để tổ chức dạy học không thu tiền học sinh. Tuy nhiên, về lâu dài, cần thêm hướng dẫn của cơ quan quản lý để tính toán chi trả thu nhập phụ trội cho giáo viên, giúp các thầy cô yên tâm dạy học, đồng thời không làm ảnh hưởng việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động khác", cô Phạm Thúy Hà chia sẻ.