Lúng túng áp giá điện cho trung tâm dữ liệu: EVNHCMC gửi văn bản hỏi Bộ Công Thương

Nếu EVNHCMC tiến hành cắt điện 2 trung tâm dữ liệu của CMC và Viettel thì toàn bộ hoạt động của các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam lập tức bị đình trệ nghiêm trọng.

EVNHCMC kiến nghị thống nhất giá điện cho các trung tâm dữ liệu

Ngày 15/9, CMC và Viettel có văn bản kiến nghị về việc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) áp dụng mức giá bán điện kinh doanh cho trung tâm dữ liệu đến Bộ Công Thương và Bộ KH&CN.

CMC và Viettel cho rằng, điều này ảnh hưởng đến việc việc bảo đảm nguồn điện và ổn định hoạt động cho các trung tâm dữ liệu có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nếu EVNHCMC tiến hành cắt điện 2 trung tâm dữ liệu của CMC và Viettel thì toàn bộ hoạt động của các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam lập tức bị đình trệ nghiêm trọng.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ nhiệm vụ “tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, trong đó nhấn mạnh việc “có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; thu hút doanh nghiệp nước ngoài đặt trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây tại Việt Nam”.

Sau đó, EVNHCMC cũng đã có văn bản gửi kiến nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sớm có hướng dẫn thống nhất về giá bán điện cho các trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh đang tồn tại khác biệt giữa hướng dẫn của Bộ Công Thương và kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Theo văn bản gửi Bộ Công Thương và EVN, EVNHCMC cho biết đơn vị đã có văn bản báo cáo về cơ sở pháp lý, quá trình xử lý và việc triển khai biện pháp ngừng cấp điện đối với hai khách hàng trung tâm dữ liệu có nghĩa vụ thanh toán tiền điện là Viettel và CMC.

EVNHCMC cho biết thời điểm ngừng cấp điện đối với hai khách hàng này dự kiến từ ngày 15/9/2026. Tuy nhiên, trước diễn biến mới phát sinh, đơn vị tiếp tục báo cáo và kiến nghị Bộ Công Thương, EVN có hướng xử lý thống nhất.

Hai cách hiểu khác nhau về giá điện cho trung tâm dữ liệu

Theo EVNHCMC, hiện tồn tại hai quan điểm khác nhau của các cơ quan có thẩm quyền đối với việc áp dụng giá bán điện cho trung tâm dữ liệu.

Cụ thể, Bộ Công Thương tại văn bản số 2818/BCT-DL ngày 22/4/2026 hướng dẫn rằng, trường hợp bên mua và bên bán điện không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng sử dụng cho mỗi mục đích thì áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu.

EVNHCMC cho biết đơn vị kiến nghị áp dụng 100% giá bán lẻ điện sản xuất theo hướng dẫn tại văn bản này. Đồng thời, EVNHCMC đề nghị chỉ đạo các Công ty Điện lực Thủ Đức và Thuận An thực hiện thống nhất theo hướng dẫn, không ngừng cấp điện trong thời gian xử lý vướng mắc.

Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước năm 2026 kết luận văn bản số 2818/BCT-DL chỉ là văn bản cá biệt, có tính chất hướng dẫn, không phải văn bản quy phạm pháp luật và không thể thay thế quy định tại khoản 19 Điều 11 Thông tư số 60/2025/TT-BCT.

Theo kết luận được EVNHCMC dẫn lại, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu áp dụng giá bán lẻ điện kinh doanh và truy thu phần tiền điện chênh lệch kể từ ngày 2/12/2025.

EVNHCMC cho rằng sự khác nhau giữa hai kết luận khiến đơn vị và các công ty điện lực trực thuộc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Nếu áp dụng văn bản số 2818/BCT-DL, EVNHCMC có nguy cơ trái với kết luận và yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước.

Ngược lại, nếu thực hiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và quy định tại khoản 19 Điều 11 Thông tư 60/2025/TT-BCT, có thể phát sinh khiếu nại từ khách hàng.

EVNHCMC lo rủi ro pháp lý, ảnh hưởng hạ tầng số

Theo EVNHCMC, việc kéo dài tình trạng chưa thống nhất không chỉ gây khó khăn và rủi ro pháp lý cho đơn vị, mà còn ảnh hưởng đến các tổng công ty điện lực khác có trung tâm dữ liệu hoạt động trên địa bàn quản lý.

EVNHCMC cũng cho rằng vấn đề này có thể ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung cấp điện ổn định cho hạ tầng số quan trọng theo chủ trương tại Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 70-NQ/TW.

Từ những vướng mắc trên, EVNHCMC đề nghị Bộ Công Thương sớm có văn bản trả lời chính thức đối với kiến nghị ngày 11/9/2026 của Viettel và CMC.

Trong đó, EVNHCMC đề nghị Bộ Công Thương làm rõ giá trị pháp lý và phạm vi áp dụng của văn bản số 2818/BCT-DL trong mối quan hệ với Thông tư số 60/2025/TT-BCT và kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Theo EVNHCMC, việc này sẽ giúp các đơn vị điện lực có cơ sở thống nhất thực hiện, tránh tình trạng mỗi đơn vị áp dụng một cách khác nhau.

EVNHCMC đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2025/TT-BCT.

Quy định mới cần làm rõ nguyên tắc, phương thức xác định và áp dụng giá bán điện cho trung tâm dữ liệu, bao gồm cả trường hợp hai bên không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng sử dụng.

Theo EVNHCMC, đây sẽ là cơ sở để giải quyết các tranh chấp đang phát sinh và ngăn ngừa những vụ việc tương tự.

Bên cạnh kiến nghị với Bộ Công Thương, EVNHCMC đề nghị EVN sớm ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất trong toàn Tập đoàn về nguyên tắc xử lý đối với các khách hàng trung tâm dữ liệu chưa đồng thuận với việc áp giá theo Thông tư số 60/2025/TT-BCT trong thời gian chờ Bộ Công Thương sửa đổi thông tư.

Nội dung hướng dẫn được đề nghị bao gồm cách xử lý đối với biện pháp ngừng, giảm mức cung cấp điện và phần chênh lệch tiền điện, nếu có, sau khi có hướng dẫn chính thức.