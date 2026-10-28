Lũng Phìn rộn ràng Lễ hội Chùa Quan Âm

Tiết mục văn nghệ đặc sắc khai mạc Lễ hội tại xã Lũng Phìn.

Lũng Phìn là xã vùng cao thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đồng bào 10 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số. Địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và tín ngưỡng tâm linh, nổi bật là Chùa Quan Âm, Chợ phiên Lũng Phìn và cung đường Cua chữ M trên tuyến tỉnh lộ 176.

Các nghệ nhân thi làm khèn Mông.

Chùa Quan Âm, còn gọi là Quán Dín Miểu theo tiếng địa phương, có lịch sử hình thành từ trước năm 1909. Ngôi chùa được xây dựng bằng những phiến đá đục thủ công, xếp khít không dùng vôi vữa, mang nét kiến trúc độc đáo, gắn bó với đời sống tín ngưỡng của nhân dân các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Năm 2013, Chùa Quan Âm được UBND tỉnh Hà Giang xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Thi ẩm thực giữa các thôn trên địa bàn xã Lũng Phìn.

Lễ hội được tổ chức với hai phần, gồm phần lễ và phần hội. Trong phần lễ, nhân dân và du khách thực hiện nghi thức dâng hương, dâng lễ, cúng Phật Quan Âm, thể hiện lòng thành kính, cầu bình an, may mắn và cuộc sống ấm no. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc như thi trình diễn trang phục các dân tộc, thi nấu mâm cỗ truyền thống, thi các nghề thủ công truyền thống và thi đấu các môn thể thao dân gian. Bên cạnh đó, du khách được tham quan, trải nghiệm các gian hàng sản phẩm địa phương, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống và đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao.

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm nghề dệt truyền thống của địa phương.

Thi dệt vải giữa các thôn của xã Lũng Phìn.

Lễ hội là dịp để địa phương giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch và các sản phẩm đặc trưng của xã Lũng Phìn. Thông qua các hoạt động, Lũng Phìn hướng tới bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, tăng cường đoàn kết cộng đồng, kết nối văn hóa tâm linh với du lịch trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đơn vị thực hiện nghi lễ dâng lễ cúng tại Chùa Quan Âm.