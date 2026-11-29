Cán bộ Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô và đại biểu tham quan gian hàng của Tổng công ty tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Khẳng định thương hiệu trong các lĩnh vực hầm đường bộ, hầm thủy điện…

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) sẽ giới thiệu sản phẩm xây dựng. Được biết, đây là lần thứ hai đơn vị tham gia tại triển lãm. Thông qua gian hàng, đơn vị mong muốn được giới thiệu đến nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế khả năng, thế mạnh, sản phẩm trong thi công công trình ngầm, công trình thủy và rà phá bom mìn.

Những lợi thế sẵn có này được Tổng công ty kế thừa, phát huy từ truyền thống của người lính công binh anh hùng, góp phần quảng bá thương hiệu Lũng Lô và hình ảnh “người lính thợ Lũng Lô”.

Theo Đại tá Phạm Thị Tình, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, triển lãm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Quân đội, trong đó có Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, với đối tác, khách hàng. Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Tổng công ty đã tích cực tiếp xúc, giới thiệu thế mạnh và thảo luận chiến lược hợp tác với các đối tác. Các lĩnh vực được trao đổi gồm chuyển giao công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực thi công dự án tàu điện ngầm; công nghệ thi công hầm và cầu... đồng thời có cơ hội tìm hiểu các giải pháp cải tiến máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động.

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô tham gia thi công đường hầm Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa).

Qua 37 năm xây dựng, đoàn kết và nỗ lực không ngừng, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô phát triển thành doanh nghiệp quốc phòng, an ninh với hơn 3.000 lao động hợp đồng. Hàng nghìn công trình được xây dựng, bàn giao trên khắp mọi miền đất nước. Đây là kết quả của quá trình kiên trì vượt khó, tích lũy kinh nghiệm, làm chủ kỹ thuật và giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, những người lính thợ Lũng Lô đã lập nhiều kỳ tích qua các công trình quan trọng phục vụ quốc phòng và kinh tế đất nước.

Đến nay, Tổng công ty đã định hình hướng đi rõ ràng, xuyên suốt là phát huy thế mạnh riêng có trong thi công đường hầm và công trình cảng biển nơi đảo xa.

Tổng công ty hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về xây dựng hầm đường bộ, hầm thủy điện khẩu độ lớn, dài hàng chục kilômét. Các lĩnh vực hầm đường bộ, hầm thủy điện, đê chắn sóng, âu tàu và cảng biển nơi đảo xa được coi là thương hiệu riêng của đơn vị trong hiện tại và định hướng phát triển tương lai.

Đoàn công tác Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô kiểm tra thi công tại công trường hầm đường bộ Tuy An (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk).

Tổng công ty cũng mới đăng ký thêm 6 ngành, nghề quan trọng phù hợp xu thế phát triển, liên quan đến đường sắt; xây dựng và sản xuất điện gió, điện mặt trời; truyền tải, phân phối, mua bán điện; kinh doanh, đầu tư trạm sạc xe điện.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục mở rộng liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện những dự án yêu cầu kỹ thuật cao, sản lượng lớn như: Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần SCI và các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga...

Dấu ấn “người lính thợ Lũng Lô” trên các đại công trường

Đại tá Tăng Văn Chi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô nhấn mạnh, những năm gần đây, dấu ấn “người lính thợ Lũng Lô” tiếp tục được thể hiện qua các dự án đê chắn sóng cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng), cảng Bến Đình (Quảng Ngãi), cảng Chân Mây (Huế), kè sông Hậu, đường dây 110kV Kiên Bình - Phú Quốc (An Giang)...

"Có thể, các công trình khác nhau về quy mô, tính chất nhưng cùng đặt ra yêu cầu cao về tổ chức lực lượng, bảo đảm vật tư, thiết bị và phối hợp thi công. Quá trình thực hiện cũng thử thách năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật và ý chí của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động tổng công ty", Đại tá Tăng Văn Chi bày tỏ.

Dấu ấn “người lính thợ Lũng Lô” trên công trường thi công một dự án đê chắn sóng.

Theo Đại tá Tăng Văn Chi, các công trình, dự án mà Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô tham gia thi công cũng đã góp phần nâng cao hình ảnh của ‘đội quân lao động sản xuất’, gắn nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng của doanh nghiệp Quân đội, phục vụ công cuộc xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội nước nhà.

Cùng với đó, việc phát huy ngành nghề truyền thống, chủ động tìm kiếm việc làm và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả tích cực. Theo số liệu ước thực hiện năm 2026, sản lượng đạt 2.875 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch; doanh thu đạt 2.200 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch; lợi nhuận đạt 42,28 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch. Như vậy, cả ba chỉ tiêu chủ yếu đều vượt kế hoạch từ 10% đến 30%.

Song song với sản xuất, kinh doanh, tổng công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị tiếp tục đầu tư, duy trì hoạt động của trang thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế doanh nghiệp nhà nước trong Quân đội, tạo ra nhiều giá trị cao hơn cho quốc phòng và nền kinh tế đất nước.

Với nền tảng đó, việc tiếp tục tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 lần này sẽ là dịp để Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô khẳng định vai trò trong xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc gia.