23 chiếc đèn nước cùng 4 ghe Cà Hâu lung linh trên dòng sông Maspéro. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đây là hoạt động văn hóa truyền thống mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc của đồng bào Khmer, thể hiện lòng biết ơn đối với thần Đất, thần Nước, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, tốt lành.

Tại chương trình, đại biểu và người dân được thưởng thức màn trình diễn 23 chiếc đèn nước cùng 4 ghe Cà Hâu được trang trí rực rỡ, lung linh trên dòng sông Maspéro, đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao), thuộc địa bàn phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng. Hình ảnh những chiếc đèn nước tỏa sáng giữa dòng sông, hòa cùng đoàn ghe Cà Hâu tạo nên khung cảnh đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Ghe Cà Hâu là phương tiện đi lại truyền thống, gắn bó với đời sống sinh hoạt của đồng bào Khmer. Việc tái hiện hình ảnh ghe Cà Hâu trong lễ hội không chỉ góp phần giới thiệu nét văn hóa đặc trưng mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Những năm qua, thành phố Cần Thơ luôn quan tâm công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, nhất là phong tục, tập quán, nghi lễ truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer Nam Bộ. Hoạt động trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Đồng thời, đây còn là sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, tạo thêm trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, hiện đại, giàu bản sắc, hướng đến phát triển nhanh và bền vững.