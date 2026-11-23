Với 15 hình ảnh nghệ thuật được trình diễn bằng công nghệ ánh sáng hiện đại, bầu trời Rạch Giá trở nên rực rỡ, thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân và du khách.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm trình diễn drone light tại Festival “Dòng xanh An Giang”.

Hàng ngàn người dân tập trung tại Quảng trường Trần Quang Khải và dọc đường 3 Tháng 2 chờ xem chương trình khai mạc Festival.

Đông đảo đại biểu và người dân có mặt tại Quảng trường Trần Quang Khải, hòa mình vào không khí đêm hội.

Các biểu tượng văn hóa, di sản và danh thắng An Giang được tái hiện bằng công nghệ drone light kết hợp laser mapping.

Hàng ngàn người dân tiếp tục nán lại theo dõi màn bắn pháo hoa tầm cao sau chương trình.