Lung linh lễ hội ánh sáng tại Seoul (Hàn Quốc)
Lễ hội Ánh sáng Luminarie diễn ra tại hồ Seokchon ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 30/10/2026 đến 28/2/2027.
Không gian ven hồ được trang hoàng bằng các cổng chào, đường hầm ánh sáng, cổng vòm và nhiều tác phẩm nghệ thuật chiếu sáng quy mô lớn. Với chủ đề “Lời hứa, Tình yêu và Định mệnh”, lễ hội năm nay bố trí các công trình ánh sáng dọc tuyến đường đi bộ dài khoảng 2,5 km quanh hồ, tạo điểm đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi về đêm cho người dân và du khách.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/lung-linh-le-hoi-anh-sang-tai-seoul-han-quoc-post1401052.html