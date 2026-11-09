Lung linh lễ hội ánh sáng tại Seoul (Hàn Quốc)

Không gian ven hồ được trang hoàng bằng các cổng chào, đường hầm ánh sáng, cổng vòm và nhiều tác phẩm nghệ thuật chiếu sáng quy mô lớn. Với chủ đề “Lời hứa, Tình yêu và Định mệnh”, lễ hội năm nay bố trí các công trình ánh sáng dọc tuyến đường đi bộ dài khoảng 2,5 km quanh hồ, tạo điểm đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi về đêm cho người dân và du khách.

Tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng Luminarie ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Không gian lung linh tại Lễ hội Ánh sáng Luminarie ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng Luminarie ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hồ Seokchon lung linh trong Lễ hội Ánh sáng Luminarie ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát