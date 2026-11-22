Tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng Nasatta ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng Nasatta ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng Nasatta ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng Nasatta ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng Nasatta ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng Nasatta ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng Nasatta ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khách tham quan tại Lễ hội Ánh sáng Nasatta ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)