“Lung linh đêm hội trăng rằm” Trung Thu thành Tuyên 2026

Các đại biểu tham dự Đêm hội Thành Tuyên

Tối 20/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đêm hội Trung Thu Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”. Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, đông đảo thiếu nhi, người dân và du khách cùng hòa mình vào không gian lễ hội đầy màu sắc.

Dự Đêm hội có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại biểu quốc tế...

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã đọc Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam nhân dịp Tết Trung thu 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thông điệp về một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được yêu thương và chở che cũng được lan tỏa tại Đêm hội Thành Tuyên, hướng tới một mùa Trung thu vui tươi, an toàn để mọi trẻ em đều được vui chơi và nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Ông Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, Tuyên Quang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị và bạn bè quốc tế; đồng thời chăm lo tốt hơn cho trẻ em, tạo điều kiện để các em học tập, vui chơi, phát triển và nuôi dưỡng ước mơ.

Một trong những điểm nhấn giàu ý nghĩa của Đêm hội là nghi thức “Thắp sáng ước mơ”, gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn lên, tình yêu thương và sự sẻ chia dành cho trẻ em.

Tại chương trình, các Đại biểu đã trao quà tới 100 thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.

Những phần quà là sự động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học tốt và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đẹp của tuổi thơ.

Tâm điểm của Đêm hội là chương trình nghệ thuật “Lung linh đêm hội trăng rằm” cùng màn diễn diễu 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ cuộc thi mô hình Trung thu tại các phường trung tâm của tỉnh.

Mỗi mô hình mang một ý tưởng, hình dáng và màu sắc riêng, được tạo nên từ bàn tay, trí tưởng tượng và công sức của người dân. Từ khu dân cư, người dân cùng nhau lên ý tưởng, lựa chọn vật liệu, chế tác và hoàn thiện những chiếc đèn để tham gia Đêm hội.

Không chỉ thiếu nhi, đông đảo người dân cũng trực tiếp tham gia vào quá trình làm đèn, góp phần biến những mô hình Trung thu thành những sản phẩm văn hóa cộng đồng đặc sắc.

Màn diễn diễu 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu. Ảnh: David Hòa

Qua mỗi mùa lễ hội, những chiếc đèn không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn trở thành một cách để cộng đồng cùng gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Giữa không gian rực rỡ ánh đèn, Đêm hội Thành Tuyên vì thế không chỉ là một đêm vui Trung thu. Đó còn là nơi những giá trị văn hóa được tiếp nối, nơi cộng đồng cùng góp sức tạo nên một lễ hội mang dấu ấn riêng của Tuyên Quang.

Đêm hội Thành Tuyên là hoạt động trọng điểm trong Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, diễn ra từ ngày 19 - 25/9 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, thương mại và trải nghiệm cộng đồng.

Người dân và du khách hào hứng với những mô hình đèn Trung thu Tuyên Quang đa sắc màu. Ảnh: Phan Long

Trong khuôn khổ Lễ hội còn diễn ra Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang 2026; Lễ hội Bia và 30 gian hàng ẩm thực; Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”; Giải trình diễn xe ô tô - mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV...

Chuỗi hoạt động góp phần quảng bá văn hóa, sản phẩm, điểm đến và hình ảnh đất, người Tuyên Quang đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.