Lung linh đêm hội trăng rằm ở phường Bắc Hồng Lĩnh

Tối 22/9, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm năm 2026” với chủ đề “Trung thu yêu thương – trao gửi niềm vui”.

Mở đầu đêm hội là màn rước đèn Trung thu rực rỡ sắc màu, kết hợp múa lân sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Sân khấu đêm hội tràn ngập âm thanh sắc màu tuổi thơ.

Chương trình văn nghệ sôi động, đặc sắc...

... đã đưa lại cho các em một mùa Trung thu đáng nhớ.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn biểu diễn.

Các em được giao lưu, tham gia trò chơi cùng chú Cuội, chị Hằng.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” là hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp tết Trung thu; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của địa phương và cộng đồng đối với thế hệ măng non, giúp các em đón mùa trăng vui tươi, đầm ấm.

Chương trình thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng và phụ huynh tham gia.

Tại chương trình, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cùng các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao 50 suất quà cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các em thiếu nhi cùng các đại biểu phá cỗ vui tết Trung thu.