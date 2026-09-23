Lung linh đêm hội trăng rằm nơi địa đầu Tổ quốc

Trong không khí vui tươi đón Tết Trung thu, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh, người dân và các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn phường Móng Cái 1 cùng tham gia đêm hội.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Lê Quang Chiểu, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh, gửi lời chúc các em học sinh đón Tết Trung thu vui vẻ, hạnh phúc; đồng thời mong muốn các em luôn chăm ngoan, học giỏi, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô và trở thành những công dân có ích cho gia đình, quê hương.

Tại đêm hội, Ban Tổ chức trao 26 suất quà cho các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Thượng tá Lê Quang Chiểu, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh và bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 trao quà tới các em học sinh.

Ban Tổ chức cũng hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 22 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập tại trường Tiểu học và THCS Trà Cổ, điểm trường Bình Ngọc 2. Tổng kinh phí cho các nội dung này là 38 triệu đồng.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với trẻ em.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ 20 triệu đồng phục vụ các hoạt động vui Trung thu, phá cỗ cho các lớp của trường Tiểu học và THCS Trà Cổ và tặng quà nhà trường trị giá 15 triệu đồng.

Chương trình đã trao và hỗ trợ với tổng kinh phí 73 triệu đồng, cùng nhiều phần quà dành cho các em học sinh. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với trẻ em ở khu vực biên giới.

Trong ánh đèn lung linh, tiếng trống hội, tiếng nhạc và những màn múa lân, sân trường Trà Cổ trở nên rộn ràng hơn trong đêm Trung thu. Các em nhỏ được tham gia trò chơi tập thể, giao lưu cùng Chú Cuội, Chị Hằng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, phá cỗ và hòa mình vào không khí vui tươi của đêm hội.

Chương trình không chỉ dành cho thiếu nhi trên địa bàn phường Móng Cái 1 mà còn có sự tham gia của các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, xã Hải Ninh và xã Hải Sơn. Đây là những học sinh được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhận đỡ đầu, hỗ trợ trong quá trình học tập và cuộc sống.

Sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền, nhà trường và người dân cũng góp phần để những em nhỏ ở khu vực biên giới có thêm động lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành trên chính quê hương mình.

Giữa không gian biên giới Trà Cổ, những chiếc đèn lồng được thắp sáng trong đêm hội không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn góp thêm một mùa Trung thu ấm áp nơi địa đầu Tổ quốc.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.