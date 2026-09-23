Lung linh đêm hội Trăng Rằm, ấm áp tình yêu dành cho trẻ thơ
Trong ánh trăng Rằm tháng Tám, sân vận động Đền Măng Sơn, xã Đoài Phương trở thành không gian hội ngộ của tuổi thơ với tiếng trống lân rộn ràng, những chiếc đèn Trung thu lung linh và tiếng cười trong trẻo. Không chỉ mang đến một đêm vui chơi, chương trình còn gửi gắm sự quan tâm, chăm lo của gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương dành cho trẻ em.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lung-linh-dem-hoi-trang-ram-am-ap-tinh-yeu-danh-cho-tre-tho-419021.htm