Trước khi bắt đầu chương trình, các đại biểu đã cùng dâng hương, dâng hoa tại phòng trưng bày Bảo vật Quốc gia Hộp Xá lị Phật Tháp Nhạn. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự buổi lễ về phía Giáo hội có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp hướng dẫn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại biểu Quốc hội; Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Minh Quang - Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; cùng đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân.

Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Chương trình do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì, diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và là hoạt động điểm nhấn bế mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Sau 8 ngày diễn ra trang nghiêm, an toàn (từ 17 đến 24/11), Tuần lễ Văn hóa chiêm bái Bảo vật Quốc gia Hộp Xá lị Phật Tháp Nhạn và tọa đàm khoa học đã thu hút hơn 1 vạn lượt tăng ni, phật tử và du khách. Qua đó khẳng định, Di sản Tháp Nhạn đã thực sự trở về với cộng đồng.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An kiến nghị các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm bảo tồn, phục dựng Di tích Tháp Nhạn trên cơ sở khoa học gắn với du lịch tâm linh. Đặc biệt, sau khi tuần lễ khép lại, Bảo vật Quốc gia Hộp Xá lị Phật vẫn tiếp tục được tôn trí tại tầng 3 Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh và mở cửa định kỳ để phục vụ nhân dân, phật tử đến chiêm bái, đảnh lễ.

Phát biểu cảm tạ tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh khẳng định: Thành công của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 là kết quả của sự đồng lòng giữa các cấp, các ngành, nhân dân và sự đồng hành tâm huyết của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu cảm tạ tại sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh, hình ảnh hàng chục ngàn người dân thành kính cung nghinh bảo vật là minh chứng sống động cho sự gắn bó giữa đạo pháp với dân tộc, giữa di sản văn hóa với đời sống cộng đồng. Đây là tiền đề để ngành văn hóa tiếp tục phối hợp với Giáo hội trong nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục di sản, lan tỏa các giá trị nhân văn, hướng thiện của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ảnh: Diệp Thanh

Ghi nhận những đóng góp thiết thực cho chuỗi sự kiện, dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể (Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An) và 2 cá nhân; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 14 cá nhân; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao Bằng Tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong không gian trang nghiêm của đêm hội, Chư Tôn đức Tăng Ni, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh cùng đông đảo nhân dân đã thực hiện nghi thức Lễ Truyền đăng. Hàng nghìn ngọn hoa đăng được thắp sáng, gửi gắm lời nguyện cầu quốc thái dân an, quê hương Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Một số hình ảnh nghi thức truyền đăng cầu quốc thái dân an. Ảnh: Diệp Thanh

Một số hình ảnh nghi thức truyền đăng cầu quốc thái dân an. Ảnh: Diệp Thanh

Một số hình ảnh nghi thức truyền đăng cầu quốc thái dân an. Ảnh: Diệp Thanh

Một số hình ảnh nghi thức truyền đăng cầu quốc thái dân an. Ảnh: Diệp Thanh

Khép lại chương trình là các tiết mục nghệ thuật Phật giáo đặc sắc, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.