Lũng Cú vào mùa hoa cúc cam nở trên đá
Mỗi độ đông sang, sắc vàng hoa cúc cam lại tô điểm những triền núi, nương rẫy và bản làng Lũng Cú (Tuyên Quang), mang đến nét đẹp vừa hoang sơ, vừa thơ mộng cho miền biên viễn.
Mỗi độ tiết trời vùng cao bắt đầu se lạnh, những con đường quanh co dẫn lên Cột cờ Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, lại được điểm tô bởi sắc vàng cam của một loài hoa nhỏ bé.
Không nổi tiếng như tam giác mạch, cũng chẳng cần những khu vườn được chăm sóc cầu kỳ, cúc cam mang vẻ đẹp hoang dại rất riêng. Có nơi hoa mọc thành từng bụi, có nơi trải dài theo lối mòn, khiến con đường xuyên qua cao nguyên đá bỗng trở nên mềm mại hơn.
Theo những người am hiểu du lịch địa phương, hoa cúc cam thường xuất hiện từ tháng 10, kéo dài sang tháng 11 và có thể gặp vào đầu đông, tùy điều kiện thời tiết. Đây cũng là thời điểm đồng bào vùng cao vừa thu hoạch ngô, để lại những khoảng nương trống, nơi sắc hoa dại bắt đầu hiện lên giữa đá núi.
Điều đặc biệt ở cúc cam không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở sức sống bền bỉ. Không cần phô trương, cúc cam vẫn đủ sức làm bừng sáng một góc núi rừng.
Tại vùng Lũng Cú, sắc hoa xuất hiện dọc những con đường dẫn tới bản làng, đặc biệt quanh khu vực Lô Lô Chải, dưới chân núi Rồng.
Sự kết hợp giữa hoa, đá và kiến trúc truyền thống tạo nên một khung cảnh đặc trưng của miền cực Bắc. Sắc cam ấm áp nổi bật giữa những bức tường đất, mái ngói đã nhuốm màu thời gian, khiến con đường dẫn vào bản làng mang nét đẹp bình dị mà khó tìm thấy ở những điểm du lịch khác.
Nếu hoa tam giác mạch hấp dẫn du khách bởi những cánh đồng trải rộng, chuyển màu từ trắng sang hồng tím, thì cúc cam lại mang đến trải nghiệm khác: bất chợt bắt gặp một khóm hoa rực rỡ bên đường, một vạt hoa nép dưới chân núi hay những bông hoa nhỏ đón nắng bên bờ rào đá.
Đáng chú ý, tháng 10/2025, làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”. Danh hiệu ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng địa phương trong bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững.
Cùng với những nếp nhà trình tường, hàng rào đá, trang phục truyền thống và đời sống văn hóa của đồng bào Lô Lô, cảnh sắc thiên nhiên theo mùa là một phần làm nên sức hấp dẫn của vùng đất này. Những khóm hoa cúc cam tuy nhỏ bé nhưng góp thêm gam màu cho bức tranh du lịch cộng đồng nơi địa đầu Tổ quốc.
Trong khi nhiều điểm đến phát triển các khu trồng hoa phục vụ du lịch, vẻ đẹp của cúc cam trên cao nguyên đá lại đến từ chính sự giản dị, tự nhiên.
Chị Mai Anh, đến từ Hà Nội, cho biết đặc biệt ấn tượng với sắc hoa vàng cam nổi bật giữa những triền núi đá tai mèo xám lạnh. Theo chị, điều làm nên sức hấp dẫn của cúc cam không phải những cánh đồng hoa được chăm chút cầu kỳ, mà chính là vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc khi hoa len lỏi bên đường, nép mình dưới hàng rào đá và những nếp nhà trình tường. Dọc con đường dẫn vào làng Lô Lô Chải, nhiều du khách thích thú dừng chân, ghi lại những khoảnh khắc giữa sắc hoa rực rỡ.
Mỗi độ cuối thu, khi những cơn gió lạnh bắt đầu tràn qua cao nguyên đá, cúc cam lại khoe sắc như một lời hẹn với núi rừng. Và có lẽ, với những người từng đặt chân tới Lũng Cú, bên cạnh vẻ hùng vĩ của đá núi và sự bình yên của những bản làng, sắc hoa vàng cam ấy cũng đủ để lưu lại một miền ký ức khó quên.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lung-cu-vao-mua-hoa-cuc-cam-no-tren-da-480597.html