Lũng Cú vào mùa hoa cúc cam nở trên đá

Mỗi độ tiết trời vùng cao bắt đầu se lạnh, những con đường quanh co dẫn lên Cột cờ Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, lại được điểm tô bởi sắc vàng cam của một loài hoa nhỏ bé.

Giữa bạt ngàn núi đá xám, từng khóm cúc cam vươn lên trên những triền dốc, ven nương ngô, bên hàng rào đá, mang đến vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa rực rỡ cho miền biên viễn.

Không nổi tiếng như tam giác mạch, cũng chẳng cần những khu vườn được chăm sóc cầu kỳ, cúc cam mang vẻ đẹp hoang dại rất riêng. Có nơi hoa mọc thành từng bụi, có nơi trải dài theo lối mòn, khiến con đường xuyên qua cao nguyên đá bỗng trở nên mềm mại hơn.

Những bông hoa nhỏ, cánh mỏng, sắc vàng pha cam nổi bật trên nền đá tai mèo sắc nhọn.

Theo những người am hiểu du lịch địa phương, hoa cúc cam thường xuất hiện từ tháng 10, kéo dài sang tháng 11 và có thể gặp vào đầu đông, tùy điều kiện thời tiết. Đây cũng là thời điểm đồng bào vùng cao vừa thu hoạch ngô, để lại những khoảng nương trống, nơi sắc hoa dại bắt đầu hiện lên giữa đá núi.

Trên miền đất mà đá nhiều hơn đất, những khóm hoa vẫn tìm được chỗ đứng giữa khe đá, ven nương và những sườn đồi lộng gió.

Điều đặc biệt ở cúc cam không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở sức sống bền bỉ. Không cần phô trương, cúc cam vẫn đủ sức làm bừng sáng một góc núi rừng.

Những khóm cúc cam nép bên hàng rào đá, phía sau là những nếp nhà trình tường màu đất nâu, mái ngói âm dương và những khoảng sân phơi ngô của đồng bào Lô Lô.

Tại vùng Lũng Cú, sắc hoa xuất hiện dọc những con đường dẫn tới bản làng, đặc biệt quanh khu vực Lô Lô Chải, dưới chân núi Rồng.

Sự kết hợp giữa hoa, đá và kiến trúc truyền thống tạo nên một khung cảnh đặc trưng của miền cực Bắc. Sắc cam ấm áp nổi bật giữa những bức tường đất, mái ngói đã nhuốm màu thời gian, khiến con đường dẫn vào bản làng mang nét đẹp bình dị mà khó tìm thấy ở những điểm du lịch khác.

Không chỉ là loài hoa tô điểm cảnh quan, cúc cam còn góp thêm nét duyên cho hành trình khám phá cao nguyên đá Đồng Văn.

Nếu hoa tam giác mạch hấp dẫn du khách bởi những cánh đồng trải rộng, chuyển màu từ trắng sang hồng tím, thì cúc cam lại mang đến trải nghiệm khác: bất chợt bắt gặp một khóm hoa rực rỡ bên đường, một vạt hoa nép dưới chân núi hay những bông hoa nhỏ đón nắng bên bờ rào đá.

Du khách không chỉ tìm đến đây để chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn có dịp cảm nhận nhịp sống bình yên của đồng bào vùng cao, khám phá những nếp nhà truyền thống và không gian văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trên hành trình tới Cột cờ Lũng Cú, những sắc màu ấy khiến miền đá bớt khô cằn.

Đáng chú ý, tháng 10/2025, làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”. Danh hiệu ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng địa phương trong bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững.

Cùng với những nếp nhà trình tường, hàng rào đá, trang phục truyền thống và đời sống văn hóa của đồng bào Lô Lô, cảnh sắc thiên nhiên theo mùa là một phần làm nên sức hấp dẫn của vùng đất này. Những khóm hoa cúc cam tuy nhỏ bé nhưng góp thêm gam màu cho bức tranh du lịch cộng đồng nơi địa đầu Tổ quốc.

Hoa không cần trở thành một sản phẩm du lịch riêng biệt mà vẫn có thể khiến du khách dừng chân, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên hành trình khám phá miền biên cương.

Trong khi nhiều điểm đến phát triển các khu trồng hoa phục vụ du lịch, vẻ đẹp của cúc cam trên cao nguyên đá lại đến từ chính sự giản dị, tự nhiên.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ, mùa cúc cam ở Lũng Cú còn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Chị Mai Anh, đến từ Hà Nội, cho biết đặc biệt ấn tượng với sắc hoa vàng cam nổi bật giữa những triền núi đá tai mèo xám lạnh. Theo chị, điều làm nên sức hấp dẫn của cúc cam không phải những cánh đồng hoa được chăm chút cầu kỳ, mà chính là vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc khi hoa len lỏi bên đường, nép mình dưới hàng rào đá và những nếp nhà trình tường. Dọc con đường dẫn vào làng Lô Lô Chải, nhiều du khách thích thú dừng chân, ghi lại những khoảnh khắc giữa sắc hoa rực rỡ.

Giữa một vùng đất nổi tiếng bởi những dãy núi đá tai mèo trùng điệp, những cung đường hiểm trở và lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Lũng Cú, sắc cúc cam mang đến một nét đối lập đầy thú vị.

Hoa nhỏ bé, mong manh nhưng vẫn bền bỉ vươn lên giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Giữa không gian núi đá và những mái nhà truyền thống, hình ảnh những chiếc gùi hoa cùng nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ đã tạo nên nét duyên riêng, khiến mùa cúc cam nơi địa đầu Tổ quốc thêm gần gũi và đáng nhớ.

Đáng chú ý, những em nhỏ đồng bào địa phương còn khéo léo kết những bông cúc cam thành từng gùi hoa đầy màu sắc để du khách chụp ảnh.

Mỗi độ cuối thu, khi những cơn gió lạnh bắt đầu tràn qua cao nguyên đá, cúc cam lại khoe sắc như một lời hẹn với núi rừng. Và có lẽ, với những người từng đặt chân tới Lũng Cú, bên cạnh vẻ hùng vĩ của đá núi và sự bình yên của những bản làng, sắc hoa vàng cam ấy cũng đủ để lưu lại một miền ký ức khó quên.