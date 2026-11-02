Lũng Cú tăng cường quản lý hoạt động du lịch tại Lô Lô Chải

Việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch góp phần xây dựng Lô Lô Chải thành điểm đến an toàn, thân thiện. Ảnh: Việt Anh

Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh

Bước vào mùa du lịch, thôn Lô Lô Chải tiếp tục thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa vùng cực Bắc. Trước yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, tối 1.11, ông Trần Đức Chung, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cùng đoàn công tác liên ngành trực tiếp kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thôn.

Tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng và hộ kinh doanh, đoàn tập trung kiểm tra điều kiện hoạt động; việc đăng ký, quản lý lưu trú đối với khách du lịch; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, khu vực chế biến và bảo quản thực phẩm.

Bên cạnh đó, các nội dung về vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, niêm yết giá và chấp hành quy định trong kinh doanh dịch vụ du lịch cũng được kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và nhắc nhở các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thường xuyên vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, phòng nghỉ, khu vực ăn uống; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự.

Đối với những nội dung còn hạn chế, các hộ được yêu cầu chủ động khắc phục, không để ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và hình ảnh du lịch địa phương.

Đoàn công tác liên ngành xã Lũng Cú kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký, quản lý lưu trú tại các homestay. Ảnh: Việt Anh

Xử lý 6 hộ kinh doanh vi phạm

Đáng chú ý, qua kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện và xử lý vi phạm đối với 6 hộ kinh doanh, với tổng số tiền xử phạt trên 60 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm được yêu cầu nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Việc kiểm tra và xử lý vi phạm góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, nâng cao ý thức chấp hành quy định của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ.

Trong bối cảnh Lô Lô Chải ngày càng thu hút du khách trong nước và quốc tế, chất lượng lưu trú, ăn uống, vệ sinh môi trường và thái độ phục vụ là những yếu tố trực tiếp góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến.

Thông qua hoạt động kiểm tra liên ngành, xã Lũng Cú tiếp tục chấn chỉnh những hạn chế trong kinh doanh dịch vụ, chủ động chuẩn bị các điều kiện đón và phục vụ du khách trong mùa cao điểm.

Qua đó, góp phần xây dựng Lô Lô Chải nói riêng và du lịch xã Lũng Cú nói chung trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, giàu bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.