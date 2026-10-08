Lũng Cú sắp có thêm không gian xanh, điểm chạm mới cho du khách

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Ngọc Đức chủ trì phiên họp

Theo phương án, vườn hoa được định hướng kết hợp hài hòa cảnh quan núi rừng vùng cao với hoa, cây xanh bản địa, tạo điểm nhấn cảnh quan, điểm check-in và nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng quy mô nhỏ ngay cửa ngõ trung tâm Lũng Cú.

Công trình được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân mới cho du khách, đồng thời góp phần làm phong phú không gian sinh hoạt cộng đồng, từng bước tạo diện mạo xanh, thân thiện cho khu vực trung tâm xã.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 117-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; đồng thời góp phần triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phối cảnh không gian xanh, điểm dừng chân mới hài hòa với thiên nhiên và bản sắc vùng cao Lũng Cú

Tại phiên họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Ngọc Đức yêu cầu UBND xã và đơn vị thi công thực hiện đúng thiết kế; lựa chọn vật liệu bền, an toàn, phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng cao biên giới. Công trình phải bảo đảm mỹ quan, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, tạo điểm nhấn riêng cho Lũng Cú.

Bí thư Đảng ủy xã cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phương án, bổ sung tọa độ kinh độ, vĩ độ để thuận lợi cho việc nhận diện, quảng bá và kết nối điểm đến.

Với việc sở hữu không gian sinh thái rộng mở, khí hậu trong lành cùng kho tàng di sản văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc, Lũng Cú có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Địa phương là điểm đến quan trọng trong không gian Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, với cảnh quan đặc trưng và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Công trình được định hướng bảo đảm mỹ quan, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, tạo điểm nhấn riêng cho Lũng Cú

Đặc biệt, danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới” dành cho Lô Lô Chải đã góp phần đưa địa danh này trở thành điểm đến nổi bật, thu hút ngày càng đông du khách. Từ lợi thế đó, thời gian qua, xã Lũng Cú từng bước hình thành và phát triển nhiều sản phẩm du lịch như trải nghiệm cưỡi ngựa, các không gian văn hóa cộng đồng, làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải cùng nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Cùng với lợi thế về cảnh quan, bản sắc văn hóa, xã Lũng Cú định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, lấy bảo tồn văn hóa và cảnh quan làm nền tảng; gắn phát triển du lịch với thu hút đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hiện xã có 15 nhà hàng, hơn 80 cơ sở lưu trú gồm homestay, nhà nghỉ, bungalow, cùng nhiều dịch vụ trải nghiệm, vận chuyển và các điểm check-in phục vụ du khách. Hệ thống dịch vụ từng bước được hoàn thiện, tạo thêm điều kiện để kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với vùng địa đầu cực Bắc.

Xã Lũng Cú định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, lấy bảo tồn văn hóa và cảnh quan làm nền tảng

Việc hình thành không gian xanh tại trung tâm xã Lũng Cú không chỉ có ý nghĩa chỉnh trang cảnh quan mà còn góp phần bổ sung một sản phẩm, một điểm dừng chân trong chuỗi trải nghiệm du lịch của địa phương. Qua đó, Lũng Cú hướng tới tạo dựng điểm đến thân thiện, hài hòa với thiên nhiên và giàu bản sắc vùng cao.

Công trình cũng góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững của Lũng Cú, từng bước xây dựng hình ảnh “xanh - thân thiện - bản sắc - bền vững”, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách khi đến với vùng đất nơi phên dậu của Tổ quốc.