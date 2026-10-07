Lũng Cú sẵn sàng đón du khách mùa hoa tam giác mạch

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức kiểm tra tiến độ gieo trồng, chăm sóc hoa tam giác mạch trên địa bàn xã

Nhằm góp phần xây dựng Lũng Cú trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, xã triển khai gieo trồng khoảng 70ha hoa tam giác mạch trong mùa vụ năm 2026, phân bổ tại 16 thôn. Trong đó, vùng trọng điểm phục vụ lễ hội tập trung tại các thôn Thèn Pả, Lô Lô Chải, Sán Trồ, Ma Lé và Má Sồ.

Những triền hoa được bố trí thành nhiều trà nhằm kéo dài thời gian hoa nở đến đầu tháng 12, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan phục vụ Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026, vừa từng bước hình thành không gian trải nghiệm đặc trưng nơi địa đầu cực Bắc.

Việc bố trí các trà hoa nối tiếp nhau không chỉ phục vụ mùa lễ hội mà còn giúp Lũng Cú duy trì cảnh quan hoa trong thời gian dài, tăng thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách.

Hoa tam giác mạch được gieo trồng thành nhiều trà nhằm kéo dài thời gian hoa nở phục vụ du khách

Để phục vụ nhu cầu thưởng lãm, trải nghiệm của du khách, cấp ủy, chính quyền và các đơn vị chuyên môn xã Lũng Cú đang bám sát cơ sở, hướng dẫn các thôn và Nhân dân chăm sóc, bảo vệ diện tích hoa. Trong đó, chú trọng tạo hình, tạo điểm nhấn, xây dựng những vườn hoa đẹp, góp phần hoàn thiện cảnh quan và tăng sức hút đối với du khách trong mùa lễ hội.

Xã Lũng Cú xác định việc trồng hoa tam giác mạch là một phần trong phát triển không gian du lịch, thay vì chỉ phục vụ riêng một mùa lễ hội. Các vùng hoa được gắn với thôn bản, tuyến đường, điểm du lịch và điểm dừng chân, qua đó từng bước hình thành những không gian cảnh quan đặc trưng của vùng địa đầu cực Bắc.

Việc phát huy vai trò của người dân trong trồng, chăm sóc và tạo hình các khu vực hoa tam giác mạch được kỳ vọng tạo thành sản phẩm trải nghiệm gần gũi, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch cộng đồng Lũng Cú.

Hoa tam giác mạch khoe sắc trên vùng địa đầu cực Bắc, tạo điểm nhấn cảnh quan trải nghiệm cho du khách

Theo định hướng chung, toàn vùng Công viên địa chất được trồng khoảng 400 ha hoa tam giác mạch, gắn với các tuyến đường, điểm du lịch và điểm dừng chân. Việc mở rộng không gian hoa được kỳ vọng tạo thành chuỗi cảnh quan liên kết, góp phần nâng cao giá trị tài nguyên du lịch và kéo dài thời gian lưu trú, trải nghiệm của du khách.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 25.10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, với chủ đề “Âm vang miền đá”. Đêm hội giữa Cao nguyên đá sẽ là không gian hội tụ của sắc hoa tam giác mạch, văn hóa vùng cao, âm nhạc và con người miền đá, mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn cho người dân và du khách.

Vùng địa đầu cực Bắc Lũng Cú luôn hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa truyền thống đặc sắc

Đến nay, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc đã sẵn sàng bước vào mùa lễ hội với sắc hoa tam giác mạch phủ lên những sườn núi, thôn bản và tuyến đường vùng cao. Không chỉ tạo nên một mùa hoa rực rỡ, Lũng Cú đang từng bước hình thành không gian trải nghiệm hấp dẫn, góp phần níu chân du khách và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương.