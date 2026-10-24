Lũng Cú rộn ràng mùa Lễ hội hoa Tam giác mạch

Dấu ấn văn hóa dưới chân Cột cờ

Trên hành trình khám phá, những trải nghiệm văn hóa bản địa đang góp thêm sắc màu cho điểm đến miền cực Bắc. Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026, khu vực Cột cờ Quốc gia Lũng Cú trở thành điểm dừng chân hấp dẫn. Ngay từ đầu tháng 10, tại đây đã diễn ra sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ như múa trống đồng, múa gậy, múa khèn Mông, hát giao duyên, làm nổi bật nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc Mông, Lô Lô, Giáy.

Những thảm hoa Tam giác mạch nở rộ trên các triền đá Lũng Cú, sẵn sàng đón bước chân du khách trong mùa lễ hội.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, trải nghiệm góp phần làm phong phú hành trình tham quan, đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách. Cùng với giới thiệu ý nghĩa lịch sử, chủ quyền thiêng liêng của Cột cờ Quốc gia, Ban Quản lý Di tích xã Lũng Cú hướng tới xây dựng điểm đến không chỉ tham quan, tìm hiểu mà còn khám phá, giao lưu và lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ về miền cực Bắc.

Đồng chí Lương Triệu Luân, Phó Trưởng ban Quản lý Di tích xã Lũng Cú chia sẻ: “Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm, Ban Quản lý mong muốn du khách hiểu hơn về bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương, có thêm những trải nghiệm chân thực khi đến với Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Đây cũng là giải pháp góp phần quảng bá hình ảnh di tích, làm phong phú sản phẩm du lịch và tạo sức hút cho điểm đến trong mùa Lễ hội hoa Tam giác mạch”.

Điểm check – in Cổng trời Tam giác mạch.

Không chỉ lưu lại những bức ảnh bên công trình biểu tượng nơi địa đầu Tổ quốc, nhiều du khách có cơ hội tiếp xúc với văn hóa mà trước đó chỉ biết qua phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Trực tiếp trải nghiệm các hoạt động dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, chị Hoàng Nguyễn Bảo Châu, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi: “Tôi rất ấn tượng khi được xem các tiết mục văn nghệ dân gian và trực tiếp trải nghiệm giã bánh giầy, nhảy sạp. Những hoạt động này giúp tôi hiểu thêm về văn hóa của đồng bào vùng cao, khiến chuyến đi không chỉ có tham quan, ngắm cảnh mà còn có những trải nghiệm rất gần gũi và đáng nhớ. Tôi sẽ quay lại Cực Bắc nhiều lần nữa để ngắm hoa Tam giác mạch và gặp lại những người dân Lũng Cú mộc mạc, hiếu khách”.

Từ miền di sản đến trải nghiệm bản địa

Không chỉ có Cột cờ Quốc gia, xã Lũng Cú còn mở ra hành trình khám phá đa dạng với những bản làng mang đậm dấu ấn văn hóa, các điểm ngắm cảnh và những không gian trải nghiệm gắn với đời sống thường. Trong chuỗi hoạt động phụ trợ cho Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII, Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải tiếp tục là điểm dừng chân nổi bật, nơi du khách có thể tìm hiểu trang phục truyền thống, nghề thêu, thưởng thức đặc sản địa phương và hòa mình vào không khí giao lưu văn nghệ, múa trống đồng, hát dân ca, múa tập thể, đốt lửa trại vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần.

Hoa Tam giác mạch bung nở tại thôn Sán Trồ, xã Lũng Cú.

Tại Khu du lịch Đờ Dú, thôn Thèn Pả, những trải nghiệm như dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong trên vải lanh nhuộm chàm, tìm hiểu nghề nấu rượu truyền thống hay cưỡi ngựa tại các tuyến đem đến góc nhìn gần gũi hơn về đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Du khách cũng có thể dành thời gian khám phá các khu vực trồng hoa Tam giác mạch tại thôn Sán Trồ, Má Sồ, Séo Lủng, Ma Lé; dừng chân tại điểm check-in Chạm Lũng Cú, ngắm cảnh ở Tả Giao Khâu hoặc tận hưởng vẻ đẹp thanh bình bên hồ Mắt Rồng.

Đồng chí Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho biết: “Lễ hội hoa Tam giác mạch là cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các thôn bản và cộng đồng người dân. Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và kiểm soát chặt chẽ giá cả dịch vụ. Qua đó góp phần xây dựng điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, giàu bản sắc, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp, hiếu khách của đồng bào vùng cao ngay từ những trải nghiệm nhỏ nhất”.

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Bên cạnh cảnh quan, ẩm thực và sản vật địa phương là một phần không thể thiếu trong hành trình trải nghiệm. Thắng cố, mèn mén, rượu ngô, bánh Tam giác mạch, chè Shan tuyết, mật ong Bạc hà cùng các loại nông sản, đặc sản vùng cao được xã Lũng Cú bố trí giới thiệu tại những không gian phù hợp, quảng bá sản phẩm địa phương và tạo cơ hội để người dân tham gia phát triển du lịch. Chuỗi hoạt động được xã Lũng Cú huy động sự tham gia của các thôn, nghệ nhân, đội văn nghệ, trường học và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Từ không gian văn hóa dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú đến những bản làng, điểm ngắm cảnh và trải nghiệm nghề truyền thống, điểm đến Lũng Cú đang làm phong phú hành trình du lịch mùa hoa Tam giác mạch. Qua đó, quảng bá hình ảnh miền cực Bắc của Tổ quốc, gìn giữ giá trị văn hóa bản địa, khuyến khích cộng đồng tham gia làm du lịch và tạo thêm sinh kế từ những tiềm năng sẵn có.