Lũng Cú nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Quang cảnh hội nghị

Ngày 20.10, xã Lũng Cú tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và xây dựng các văn kiện phục vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Lũng Cú được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Lũng Cú, Lũng Táo và Ma Lé, có diện tích 95,2km², đường biên giới dài gần 31km. Địa hình chủ yếu là núi đá, giao thông đi lại còn khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai, sạt lở và hỏa hoạn.

Năm 2025, thiên tai do bão số 10 và số 11 gây ra đã khiến địa phương thiệt hại khoảng 70 tỷ đồng, làm 3 người chết, 1 người mất tích, nhiều nhà cửa, cầu cống bị hư hỏng. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ cơ sở.

Tại hội nghị, ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị diễn tập nghiêm túc, sát với đặc điểm địa bàn và các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị cần phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, không để bị động, bất ngờ; đồng thời rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó, vận dụng hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, lấy bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân làm ưu tiên hàng đầu.

Cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn. Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn gồm chuẩn bị ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; thực hành xử trí các tình huống trên bản đồ. Công tác chuẩn bị và luyện tập tổng hợp dự kiến hoàn thành trước ngày 4.11.2026.

Thông qua diễn tập, xã Lũng Cú hướng tới nâng cao khả năng xử lý tình huống, củng cố cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các lực lượng, chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững an toàn địa bàn nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.