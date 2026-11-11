Lũng Cú mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Ngọc Đức cùng đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ma Lé

Chiều 10.11, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cùng Phó Chủ tịch UBND xã Giàng Mí Mua và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của xã đã làm việc, khảo sát thực tế với lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. Đoàn khảo sát một số địa điểm có khả năng bố trí xây dựng trường học, trong đó có khu vực Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ma Lé.

Nội dung khảo sát tập trung đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, quỹ đất, điều kiện hạ tầng và khả năng bố trí mặt bằng xây dựng. Đây là cơ sở để các đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu giáo dục của địa phương.

Tính cấp thiết của định hướng này xuất phát từ quy mô học sinh tương đối lớn, trong khi điều kiện tiếp cận giáo dục ở các cấp học, đặc biệt là THPT, còn nhiều khó khăn. Năm học 2026–2027, toàn xã Lũng Cú có 159 lớp với 4.826 học sinh. Trong đó, cấp mầm non có 48 lớp với 1.346 học sinh; tiểu học có 76 lớp với 2.111 học sinh và THCS có 35 lớp với 1.369 học sinh.

Sau khi hoàn thành chương trình THCS, việc tiếp tục học lên THPT của học sinh trên địa bàn còn gặp không ít trở ngại do khoảng cách địa lý, giao thông, điều kiện ăn ở và hoàn cảnh kinh tế của nhiều gia đình.

Với đặc thù địa bàn biên giới rộng, nhiều thôn cách xa trung tâm, việc duy trì học tập ở bậc học cao hơn trở thành một thách thức đối với không ít học sinh và gia đình. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng cơ sở giáo dục ngay trên địa bàn được xem là hướng đi cần thiết nhằm từng bước tháo gỡ những rào cản này.

Qua khảo sát và trao đổi, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đánh giá việc nghiên cứu xây dựng trường THCS và THPT tại Lũng Cú có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục lâu dài ở địa phương.

Theo định hướng bước đầu, công trình dự kiến có quy mô phục vụ khoảng 800 đến trên 1.500 học sinh ở hai cấp học. Riêng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ma Lé, năm học này đã có gần 500 học sinh THCS.

Quy mô và phương án cụ thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu, tính toán trên cơ sở dự báo nhu cầu học tập, điều kiện quỹ đất, cơ sở vật chất và các tiêu chuẩn trường học theo quy định.

Định hướng đầu tư này cũng gắn với mục tiêu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lũng Cú nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới là những yêu cầu quan trọng.

Đối với Lũng Cú, đầu tư cho giáo dục không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trường lớp trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong phát triển nguồn nhân lực. Khi học sinh được học tập trong điều kiện thuận lợi hơn ngay tại địa phương, những trở ngại về khoảng cách và điều kiện sinh hoạt sẽ từng bước được tháo gỡ. Qua đó, các em có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, lãnh đạo xã Lũng Cú và các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp nghiên cứu, xây dựng phương án, báo cáo các sở, ngành liên quan để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về chủ trương, quy mô, địa điểm và lộ trình triển khai.

Việc nghiên cứu xây dựng trường liên cấp tại Ma Lé không chỉ hướng tới giải quyết nhu cầu học tập của học sinh trước mắt mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong phát triển giáo dục vùng biên. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ Lũng Cú có thêm cơ hội học tập, trưởng thành, góp phần xây dựng vùng địa đầu cực Bắc Tổ quốc ngày càng phát triển.