Lũng Cú kín phòng lưu trú trước ngày hội hoa tam giác mạch

Như Văn Hóa thông tin, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá” sẽ khai mạc lúc 20h ngày 25.10 tại Quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn (Tuyên Quang).

Theo kế hoạch, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch theo nhiều đợt, kéo dài mùa hoa từ tháng 10 - 12.2026.

Cùng với cảnh quan mùa hoa, các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và văn hóa các dân tộc được tổ chức để quảng bá du lịch vùng cao.

Ban lãnh đạo xã thực hiện kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú

Trước thềm lễ hội, địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ, tập trung vào trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả.

Công tác kiểm tra được triển khai từ ngày 15.10, song song với việc chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh đường sá và khu vực công cộng.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia rửa đường, trồng hoa, dọn vệ sinh và chỉnh trang các khu vực chung để chuẩn bị đón khách.

Những hoạt động này được triển khai cùng phương án phân luồng giao thông tại các điểm du lịch có lượng người tập trung đông.

Tại thôn Lô Lô Chải, các phương tiện chở khách bị tạm dừng lưu thông từ ngày 17.10 - 28.2.2027, trừ phương tiện thực hiện nhiệm vụ, xe bốn bánh gắn động cơ phục vụ du lịch, xe thuộc Tổ xe ôm tự quản xã Lũng Cú và phương tiện của cư dân.

Trên tuyến đường lên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, phương tiện vận chuyển hành khách bị tạm dừng lưu thông đoạn từ Tổ công tác Biên phòng lên cột cờ vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, từ ngày 15.10 đến hết ngày 28.2.2027.

Địa phương bố trí các điểm đón, trả khách tại nhà khách, sân Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú, sân UBND xã, sân Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Cú và khu vực sân chợ cũ.

Trải nghiệm đốt lửa trại tại làng Lô Lô Chải

Theo thông tin từ UBND xã Lũng Cú, địa phương có hơn 1.000 phòng lưu trú phục vụ khách du lịch và toàn bộ đã kín chỗ trước thềm khai mạc lễ hội. Toàn xã hiện có 86 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu dừng hoạt động.

Việc kiểm soát chất lượng dịch vụ được đặt ra trong bối cảnh lượng khách tăng cao, đòi hỏi địa phương bảo đảm điều kiện lưu trú, ăn uống và trải nghiệm an toàn.

Với chuỗi hoạt động ngắm hoa, khám phá nghề truyền thống và giao lưu văn nghệ, Lễ hội Hoa Tam giác mạch mở thêm cơ hội để du khách tiếp cận đời sống văn hóa các dân tộc vùng cao.

Đây cũng là dịp Tuyên Quang quảng bá sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan và bản sắc địa phương.