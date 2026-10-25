Lũng Cú gắn trải nghiệm văn hóa truyền thống với chuyển đổi số

Việc ra mắt các sản phẩm du lịch mới góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Lũng Cú

Chiều 25.10, tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, UBND xã Lũng Cú tổ chức ra mắt các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa truyền thống, gắn với Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026, với chủ đề “Bảo tồn bản sắc – Vươn mình chuyển đổi số”.

Tại chương trình, xã Lũng Cú giới thiệu các sản phẩm du lịch trải nghiệm gồm: không gian trà Cực Bắc, giã bánh giầy của dân tộc Giáy, thêu giầy truyền thống, vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh và máy bán vé tham quan tự động.

Các sản phẩm mở thêm cơ hội để du khách trực tiếp khám phá văn hóa địa phương thông qua những hoạt động gần gũi với đời sống cộng đồng.

Các sản phẩm giúp du khách trải nghiệm nghề thủ công, khám phá văn hóa các dân tộc ở Lũng Cú

Từ thưởng trà tại không gian Cực Bắc đến tìm hiểu kỹ thuật làm bánh giầy, thêu giầy và tạo hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh, du khách có thể tiếp cận các nét văn hóa đặc trưng và nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc tại Lũng Cú.

Đáng chú ý, việc đưa máy bán vé tham quan tự động vào hoạt động là bước tiến trong ứng dụng công nghệ số tại điểm đến. Giải pháp này góp phần tạo thuận lợi cho du khách, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý hoạt động tham quan.

Máy bán vé tham quan tự động được đưa vào sử dụng tại điểm Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách

Việc ra mắt các sản phẩm mới không chỉ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, mà còn mở thêm cơ hội để người dân tham gia cung cấp dịch vụ, quảng bá và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Qua đó, địa phương kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch Lũng Cú, gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.