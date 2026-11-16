Lũng Cú đưa công nghệ số đến gần hơn với cán bộ thôn, bản

Sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

Thời gian qua, xã Lũng Cú nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường trang thiết bị công nghệ thông tin cho các thôn trên địa bàn. Nhiều máy tính đã được trao tặng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ thôn tiếp cận, ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ, từng bước đổi mới phương thức làm việc.

Tại thôn Lô Lô Chải, việc đưa máy tính vào sử dụng đang góp phần thay đổi cách thức xử lý công việc của cán bộ thôn. Từ soạn thảo văn bản, cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo đến trao đổi công việc với chính quyền địa phương, nhiều thao tác đã có thêm sự hỗ trợ của công nghệ, giúp công việc được thực hiện thuận tiện và chủ động hơn.

Đối với địa bàn vùng cao, biên giới như Lũng Cú, nơi nhiều thôn nằm cách xa trung tâm xã, việc tăng cường trang thiết bị công nghệ thông tin cho cơ sở có ý nghĩa thiết thực.

Không chỉ hỗ trợ cán bộ thôn nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đây còn là bước đi quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ, tạo nền tảng để người dân từng bước tiếp cận các tiện ích số và dịch vụ công trực tuyến.

Sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng, đang tạo thêm nguồn lực để Lũng Cú thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Cùng với việc được trang bị phương tiện, tinh thần chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ thôn, bản sẽ góp phần đưa công nghệ vào công việc hằng ngày, từng bước xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.