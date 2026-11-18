Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về tình trạng một số cá nhân hoạt động môi giới, giữ phòng tại Lô Lô Chải, sau đó chào bán lại với mức giá cao hơn giá niêm yết của các cơ sở lưu trú. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tạo ra nhiều ý kiến bàn luận trong cộng đồng mạng.

Theo nội dung được chia sẻ, giá phòng tại Lô Lô Chải trong các dịp cuối tuần sắp tới được một số cá nhân chào bán từ 1,18 triệu đồng đối với phòng đơn đến 3,1 triệu đồng đối với phòng hai giường có tầm nhìn hướng cột cờ, tính theo đêm. Tại khu vực Đồng Văn, giá phòng cũng được chào bán trong khoảng 800.000 đồng đến 1,4 triệu đồng, tùy hạng phòng.

Trước những thông tin trên, UBND xã Lũng Cú đã công khai bảng giá dịch vụ lưu trú và vận chuyển khách du lịch bằng xe điện, xe ôm trên địa bàn, giúp du khách có thêm cơ sở tham khảo, chủ động lựa chọn dịch vụ và hạn chế nguy cơ bị nâng giá thông qua các hoạt động môi giới.

Theo danh sách được công bố, toàn xã hiện có 73 homestay và 3 nhà nghỉ tham gia kê khai, niêm yết giá, với tổng quy mô 576 phòng và 947 giường. Danh sách cung cấp tương đối đầy đủ thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số lượng phòng, giường cũng như mức giá tương ứng với từng loại phòng.

Trong đó, phần lớn cơ sở lưu trú tập trung tại thôn Lô Lô Chải. Bảng giá được công khai cho thấy mức phí lưu trú tại Lô Lô Chải khá đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đồng đến gần 3 triệu đồng/phòng/đêm, tùy thuộc vào loại phòng, quy mô và chất lượng dịch vụ của từng cơ sở.

Lô Lô Chải không đẹp rực rỡ, hào nhoáng, cảnh sắc nơi đây mang vẻ đẹp trầm lặng, sâu lắng

Cụ thể, Lô Lô Panorama niêm yết giá phòng một giường từ 400.000 - 900.000 đồng, phòng hai giường từ 1 - 1,2 triệu đồng. Tại Lô Lô Time, giá phòng một giường dao động từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng, trong khi phòng hai giường có giá từ 1 - 1,2 triệu đồng.

Một số cơ sở khác có mức giá cao hơn. Nơi Phú House niêm yết phòng một giường từ 1,25 - 1,65 triệu đồng, phòng hai giường từ 1,85 - 2,25 triệu đồng. Đáng chú ý, Homestay Thắng O có giá phòng hai giường từ 2,5 - 2,9 triệu đồng. Một số loại phòng ba giường cũng được niêm yết mức giá lên tới 3 triệu đồng/đêm.

Thông tin giá dịch vụ được tổng hợp chi tiết theo từng cơ sở lưu trú, tuyến vận chuyển và các điểm tham quan, giúp du khách thuận tiện tìm hiểu, tham khảo và lựa chọn dịch vụ trước khi sử dụng

UBND xã Lũng Cú cho biết, các mức giá trong danh sách do chính các cơ sở kinh doanh cung cấp và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác. Đây là nguồn thông tin để du khách tham khảo, không phải bảng giá do chính quyền địa phương ban hành hoặc phê duyệt.

Đồng thời, chính quyền địa phương yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện nghiêm việc niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh, bảo đảm thông tin đầy đủ, rõ ràng và dễ quan sát. Các cơ sở phải bán đúng giá đã công khai, không tự ý thu thêm các khoản tiền ngoài thỏa thuận với khách hàng. Trường hợp có điều chỉnh giá, đơn vị kinh doanh phải thực hiện công khai để du khách nắm bắt trước khi sử dụng dịch vụ.

Việc công khai danh sách giá được xem là giải pháp cần thiết trong bối cảnh hoạt động du lịch tại Lô Lô Chải ngày càng phát triển, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng có xu hướng tăng, đặc biệt vào các dịp cuối tuần và mùa cao điểm.

Đáng chú ý, Lô Lô Chải đã được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025. Danh hiệu này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ du khách.

Trong bối cảnh đó, việc minh bạch giá dịch vụ, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, kiểm soát tình trạng môi giới, giữ phòng và chào bán chênh lệch giá là những yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Qua đó, địa phương hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, góp phần giữ gìn hình ảnh và thương hiệu Lô Lô Chải, để mỗi du khách khi đến với vùng đất cực Bắc đều có những trải nghiệm tốt đẹp.