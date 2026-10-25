Lũng Cú 'cháy phòng' đầu mùa hoa tam giác mạch

Khung cảnh tại thôn Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch. Ảnh: Hiếu Rùa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), cho biết hơn 1.000 buồng phòng lưu trú trên địa bàn đã kín khách trước thềm khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2026 (25/10). Lượng du khách đến địa phương tăng khoảng 30% so với mùa lễ hội năm ngoái và gấp 3 lần ngày thường.

Trong đó, thôn Lô Lô Chải có 86 buồng phòng với khoảng 960 giường đã được đặt kín. Tại thôn Thèn Pả, 16 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú với hơn 100 buồng phòng cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Theo ông Chung, tuần này du khách đổ về đông nhất vào chiều thứ Sáu và ngày thứ Bảy (23-24/10). Lô Lô Chải và Cột cờ Quốc gia Lũng Cú tiếp tục là hai điểm tham quan thu hút đông khách nhất trong dịp này.

Ghi nhận tại thôn Lô Lô Chải, các cơ sở lưu trú liên tục đón khách trong ba ngày cuối tuần (23-25/10). Nhiều homestay đã "cháy phòng" từ trước, không thể tiếp nhận thêm khách dù nhu cầu đặt chỗ tiếp tục tăng.

Chủ homestay Hạnh Phúc cho biết cả 6 phòng riêng, mỗi phòng dành cho 2 khách, được đặt hết từ đầu tháng 10. Những ngày cận lễ hội, cơ sở liên tục nhận được cuộc gọi và tin nhắn hỏi thuê phòng nhưng đều phải từ chối vì không còn chỗ trống.

"Cuối tuần, khách đến tham quan và dự lễ hội rất đông. Nhiều người liên hệ hỏi phòng nhưng chúng tôi đã kín chỗ từ trước", chủ cơ sở chia sẻ.

Người dân thôn Lô Lô Chải dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan ngày 22/10 để đón khách mùa cao điểm lễ hội hoa tam giác mạch. Ảnh: Lũng Cú Cực Bắc.

Ông Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải, xác nhận lượng du khách đến làng tăng mạnh trong những ngày qua. Riêng hai ngày 23-24/10, toàn bộ cơ sở lưu trú đủ điều kiện hoạt động tại thôn đều quá tải.

Không khí du lịch tại ngôi làng dưới chân Cột cờ Lũng Cú trở nên nhộn nhịp khi đông đảo du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm văn hóa bản địa. Các homestay hoạt động hết công suất, trong khi nhiều khách có nhu cầu ở lại qua đêm phải chủ động tìm chỗ nghỉ tại khu vực lân cận.

Theo ông Gai, phần lớn du khách đã liên hệ đặt phòng từ một tuần trước. Hiện lượng khách đặt phòng cho các ngày cuối tuần trong tháng 11, thời điểm diễn ra các hoạt động hưởng ứng mùa hoa tam giác mạch, đang có xu hướng tăng.

Trước sức nóng của mùa du lịch, chính quyền xã Lũng Cú đã triển khai nhiều biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú, đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông tại các điểm tham quan.

Từ ngày 15/10, địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm và niêm yết giá dịch vụ. Qua rà soát, 6 cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện phải dừng hoạt động, trong khi 5 công trình đang xây dựng bị đình chỉ do phát hiện nhiều vi phạm.

Để hạn chế ùn tắc tại Lô Lô Chải, từ ngày 17/10/2026 đến hết ngày 28/2/2027, địa phương tạm dừng cho các phương tiện chở khách lưu thông vào thôn, trừ những trường hợp được phép theo quy định.

Hoa tam giác mạch vào mùa nở rộ năm 2025. Ảnh: Đi cùng Rùa.

Các phương tiện thuộc diện ngoại lệ gồm xe thực hiện nhiệm vụ, xe bốn bánh gắn động cơ phục vụ vận chuyển khách du lịch trên địa bàn, xe thuộc Tổ xe ôm tự quản xã Lũng Cú và phương tiện của người dân sinh sống trong thôn.

Tương tự, trên tuyến đường lên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, phương tiện vận chuyển hành khách bị tạm dừng lưu thông tại đoạn từ Tổ công tác Biên phòng lên cột cờ vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Quy định được áp dụng từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 28/2/2027, ngoại trừ các trường hợp được phép lưu thông theo phương án.

Ông Chung cho biết lực lượng chức năng được bố trí túc trực ngày đêm tại các điểm du lịch đông khách để hướng dẫn, phân luồng phương tiện và đảm bảo an ninh trật tự. Dù lượng du khách tăng mạnh trong những ngày đầu mùa hoa tam giác mạch, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn hiện cơ bản ổn định.